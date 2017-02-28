Новокузнецк рискует лишиться статуса города
Сегодня 10:50
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Депутаты предложили включить Новокузнецк в состав Новокузнецкого района.
Если это произойдёт, Новокузнецк потеряет статус города, проще говоря, станет селом. Вопрос о внесении изменений в Устав города обсуждался накануне на заседании горсовета, пишет SU.
Как отмечает издание, подобную инициативу уже рассматривали несколько лет назад. Но в 2013 году от этой идеи отказались.
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настроение в городе и так совсем не из хороших, а вы такую информацию подкидываете!!!!!!!! В.Г. - не раскачивайте лодку, пишите проверенную информацию, или тогда уж точную, какой депутат, ФИО, где и когда это было озвучено!!!!
12 июня всероссийский митинг протеста, против коррупции, против того того бардака что
творит власть...
Все в группу вконтакте!
vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)
"Мы ждём на митинге людей самых разных взглядов, независимо от политических симпатий. Мы уверены, что каждый горожанин хочет жить в цивилизованном, развитом и удобном городе - что бы этого достичь, нам нужно искоренить коррупцию. Кто то скажет - регионы и мэры ничего не решают, всё решает Москва - вот именно поэтому мы и выходим, что бы регионы в рамках Федерации имели своё мнение, что бы мэр города, не подчинялся указаниям сверху, а был независим и объективен.
Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.
Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."