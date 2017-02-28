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Новокузнецк рискует лишиться статуса города

Сегодня 10:50
476
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fototusa.ru

Депутаты предложили включить Новокузнецк в состав Новокузнецкого района.

Если это произойдёт, Новокузнецк потеряет статус города, проще говоря, станет селом. Вопрос о внесении изменений в Устав города обсуждался накануне на заседании горсовета, пишет SU.

Как отмечает издание, подобную инициативу уже рассматривали несколько лет назад. Но в 2013 году от этой идеи отказались.

Комментарии 10
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Я
10 0
Офигеть село с 600 тысячами жителей. что за бред-то? Вчера Кузнецов говорил, что мы стали моногородом, а завтра уже станем моноселом?
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ага.....
4 5
Это сарказм? Вы просто решили "добить танцем"...?
настроение в городе и так совсем не из хороших, а вы такую информацию подкидываете!!!!!!!! В.Г. - не раскачивайте лодку, пишите проверенную информацию, или тогда уж точную, какой депутат, ФИО, где и когда это было озвучено!!!!
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Дон Хенаро 41839
10 1
Офигеть село с 600 тысячами жителей. что за бред-то? Вчера Кузнецов говорил, что мы стали моногородом, а завтра уже станем моноселом?
Депутаты с подобными идеями должны идти лесом...и это тоже одно из требований к власти....
12 июня всероссийский митинг протеста, против коррупции, против того того бардака что
творит власть...
Все в группу вконтакте!

vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)

"Мы ждём на митинге людей самых разных взглядов, независимо от политических симпатий. Мы уверены, что каждый горожанин хочет жить в цивилизованном, развитом и удобном городе - что бы этого достичь, нам нужно искоренить коррупцию. Кто то скажет - регионы и мэры ничего не решают, всё решает Москва - вот именно поэтому мы и выходим, что бы регионы в рамках Федерации имели своё мнение, что бы мэр города, не подчинялся указаниям сверху, а был независим и объективен.

Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.

Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
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Читетель
2 0
50 тысяч населения и это уже город. Чуть меньше- поселок городского типа. А село это не более 10 тысяч человек. Все остальное ерунда. Депутату, высказавшему подобное, необходимо думать. Если бы это было возможно сделать, то угольные разрезы и шахты территориально были бы вроде вместе с городом, что для города очень хорошо. Но минус в том, что тогда все снла свалятся на бюджет города, а это плохо. Но граждане могут успокоиться, по закону, наш город не станет селом никогда!!!!
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Интерессинг
0 0
А кто автор этого предложения?
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123
0 0
Да это толстый тралинг от ВГ. Не обращайте внимание.
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Sv
1 0
Как высказался Лавров," дебилы б...ь.!
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Хапаразигастус
0 0
Нужно отделяться от щегловки с их маразматором. Пусть север КО остается за ними. А мы, юг КО, могли бы объединиться с Алтайским краем. Пусть даже столица остается в Барнауле, хуже чем сейчас точно не станет. И для Алтая присоединение половины КО могло бы стать спасением.
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Хапаразигастус
0 0
Нужно отделяться от щегловки с их маразматором. Пусть север КО остается за ними. А мы, юг КО, могли бы объединиться с Алтайским краем. Пусть даже столица остается в Барнауле, хуже чем сейчас точно не станет. И для Алтая присоединение половины КО могло бы стать спасением.
Пора, время пришло!
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