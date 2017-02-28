Депутаты предложили включить Новокузнецк в состав Новокузнецкого района.

Если это произойдёт, Новокузнецк потеряет статус города, проще говоря, станет селом. Вопрос о внесении изменений в Устав города обсуждался накануне на заседании горсовета, пишет SU.

Как отмечает издание, подобную инициативу уже рассматривали несколько лет назад. Но в 2013 году от этой идеи отказались.