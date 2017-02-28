В Кемерове группе школьников два часа пришлось просидеть в автобусе из-за проверки инспекторов ГИБДД.

Ученики с сопровождающими ехали из новосибирского аквапарка. В районе Промышленной машину остановили полицейские. И только через два часа инспекторы выписали штраф за нарушение трудового распорядка. Всё это время пассажиров не выпускали даже в туалет, передают журналисты «Новости здесь. Кузбасс».

Инспекторы выяснили, что водитель пробыл за рулём больше положенного времени. Это подтвердили показания тахографа. Однако мужчина с решением не согласен — по его словам, в Новосибирске он успел отдохнуть и восстановить силы.

Как утверждают юристы, полицейские правил не нарушили. Если у водителя есть доказательства невиновности, он может обратиться с жалобой к главному руководителю ГИБДД по Кемеровской области.

Напомним, в прошлом году из-за нарушений при перевозках детей произошли сразу две серьёзных трагедии. В декабре в Югре автобус, который перевозил юных спортсменов, столкнулся с грузовиком и легковушкой. Тогда погибли 12 человек, среди них 10 детей. Аман Тулеев тогда потребовал усилить безопасность при перевозках несовершеннолетних.

До этого, в августе, автобус с юными кузбасскими футболистами улетел в кювет на трассе. Погибли два мальчика. Выяснилось, что у водителя не было прав категории «D», которые позволяют управлять микроавтобусом с 12 пассажирскими сиденьями.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в июле вступят в силу новые, более жёсткие требования к организованным перевозкам детей.