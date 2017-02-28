Специалисты Росреестра рассказали об услугах и о нововведениях в работе ведомства.
Теперь у кузбассовцев есть возможность обращаться за кадастровым учетом объектов недвижимости и регистрацией прав на них в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости.
Как рассказала ВашГород.ру начальник отдела — государственный регистратор Наталья Климова, за две недели работы по новому законодательству Управление Росреестра по Кемеровской области приняло около 40 тысяч запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру.
В Кемеровской области офисы, в которые можно подать заявление на кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные в других регионах, расположены по следующим адресам:
Также на сайте Росреестра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.
Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым законом дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав — «курьерская доставка». Чтобы ей воспользоваться, необходимо в момент подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него место и время.
«Ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов», — рассказала ВашГород.ру Наталья Климова.
Теперь каждый может получить актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений.
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