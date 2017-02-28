Специалисты Росреестра рассказали об услугах и о нововведениях в работе ведомства.

Теперь у кузбассовцев есть возможность обращаться за кадастровым учетом объектов недвижимости и регистрацией прав на них в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости.

Как рассказала ВашГород.ру начальник отдела — государственный регистратор Наталья Климова, за две недели работы по новому законодательству Управление Росреестра по Кемеровской области приняло около 40 тысяч запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру.

В Кемеровской области офисы, в которые можно подать заявление на кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные в других регионах, расположены по следующим адресам:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом 21; г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, дом 18; г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, дом 1а; г. Междуреченск, ул. Юности, дом 10.

Также на сайте Росреестра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.

Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым законом дистанционный способ получения документов после проведения регистрации прав — «курьерская доставка». Чтобы ей воспользоваться, необходимо в момент подачи документов сделать в заявлении специальную отметку. В этом случае готовые документы доставят владельцу недвижимости в удобное для него место и время.

«Ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов», — рассказала ВашГород.ру Наталья Климова.

Теперь каждый может получить актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений.