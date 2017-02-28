42 000 автомобилей «Ниссан Альмера» отзывают из-за дефекта.

При сборке машины заднее стекло установили без применения грунтового слоя, сообщили в Росстандарте. Из-за этого стекло может ненадёжно крепиться к кузову, уровень шума в авто растёт, возможна течь воды в салон. В самом худшем случае оно вообще может отлететь от кузова.

Под отзыв попадают машины, которые произвели с ноября 2012 по июль 2015 года. Владельцев предупредят об этом в письме или по телефону. Узнать, подлежит ли машина ремонту, можно в приложении с VIN-кодами на сайте Росстандарта.

Ремонт машины сделают бесплатно.

Ранее в России из-за проблем с безопасностью отзывали несколько моделей «Тойоты».