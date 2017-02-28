Жизнь ребёнка оборвалась в четверг, 25 мая.
Смертельное ДТП произошло в селе Большая Талда Прокопьевского района.
По предварительным данным, водитель трактора на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса.
За рулём мотоцикла находился подросток. Как стало известно ВашГород.ру из достоверного источника, мальчику было 15 лет. Уходя от столкновения с трактором, он выехал на встречную полосу. Там парень столкнулся со встречным автомобилем УАЗ.
После этого мотоцикл отбросило на плуг трактора. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью.
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