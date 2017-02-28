Имущество банкротившейся сети «Солнышко» в Новокузнецке продают за 442 миллиона рублей.

Как сообщает «Ъ», Торговый центр, площадью 4,5 тысячи кв. м, и помещение магазина «Солнышко», площадью 1,5 тысячи кв. м, в Новокузнецке выставлены на открытый аукцион.

Объекты, выставленные на аукцион расположены в Заводском районе Новокузнецка. Вместе с ними продаётся право аренды земельного участка площадью 3 тысячи кв. м.

Бренд «Солнышко», который известен кузбассовцам во многих городах принадлежало компании ООО «Новокузнецкобувьторг». Аукцион назначен на 12 июля.

Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.

В последние годы сложилась неприятная тенденция для местного бизнеса. Местные торговые сети уходят из Новокузнецка. В 2015 году также обанкротилась сеть «Ваш Гастрономыч». В 2016-м заявление подала кемеровская компания «Регионмарт» («Чибис», «Спутник» и «Поляна»). Закрылись многие точки «Беляевских продуктов». А недавно появилась информация о том, что с рынка уходит «Ближний».

Места бывших кузбасских супермаркетов торопятся занять федералы. Некоторые магазины «Солнышко» заняла «Мария-Ра». Барнаульцы также планируют открыть точку на площадке бывшего «Вашего Гастрономыча». Вместо «Чибисов» может открыть «Пятёрочку». А на помещения"Ближних", как стало известно ВашГород.ру, метит «Магнит».