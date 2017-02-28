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Недвижимость и строительство

Недвижимость известной торговой сети в Новокузнецка продают за 442 миллиона

Сегодня 11:54
1103
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penza-press.ru

Имущество банкротившейся сети «Солнышко» в Новокузнецке продают за 442 миллиона рублей.

Как сообщает «Ъ», Торговый центр, площадью 4,5 тысячи кв. м, и помещение магазина «Солнышко», площадью 1,5 тысячи кв. м, в Новокузнецке выставлены на открытый аукцион.

Объекты, выставленные на аукцион расположены в Заводском районе Новокузнецка. Вместе с ними продаётся право аренды земельного участка площадью 3 тысячи кв. м.

Бренд «Солнышко», который известен кузбассовцам во многих городах принадлежало компании ООО «Новокузнецкобувьторг». Аукцион назначен на 12 июля.

Напомним, в конце 2014 года сеть магазинов «Солнышко» начала испытывать серьезные трудности, задолжав сотни миллионов рублей своим кредиторам. А база «Кия-1» прекратила своё существование в апреле 2015.

В последние годы сложилась неприятная тенденция для местного бизнеса. Местные торговые сети уходят из Новокузнецка. В 2015 году также обанкротилась сеть «Ваш Гастрономыч». В 2016-м заявление подала кемеровская компания «Регионмарт» («Чибис», «Спутник» и «Поляна»). Закрылись многие точки «Беляевских продуктов». А недавно появилась информация о том, что с рынка уходит «Ближний».

Места бывших кузбасских супермаркетов торопятся занять федералы. Некоторые магазины «Солнышко» заняла «Мария-Ра». Барнаульцы также планируют открыть точку на площадке бывшего «Вашего Гастрономыча». Вместо «Чибисов» может открыть «Пятёрочку». А на помещения"Ближних", как стало известно ВашГород.ру, метит «Магнит».

Недвижимость и строительство
Комментарии 7
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Бусина
40 3
Короче, весь местный бизнес задавили, чтобы дать дорогу пришлым..........А потом ноют, что в бюджете денег нет......так откуда они там возьмутся-то????
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Анонимный пользователь
11 3
Короче, весь местный бизнес задавили, чтобы дать дорогу пришлым..........А потом ноют, что в бюджете денег нет......так откуда они там возьмутся-то????
Полностью согласен
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Прохожий
3 6
Короче, весь местный бизнес задавили, чтобы дать дорогу пришлым..........А потом ноют, что в бюджете денег нет......так откуда они там возьмутся-то????
ИМХО местный бизнес умер потому как стоял далеко не на рыночных принципах.
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z
12 3
ИМХО местный бизнес умер потому как стоял далеко не на рыночных принципах.
В области тли какие могут быть рыночные принципы?
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налоговик
5 23
Полностью согласен
пишете глупость,не зная принцип распределения налогов(местных и федеральных),а местный бизнес-это жадные спикули ,без холодильного,складского оборудования и отсутствия логистики .
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ага .....
5 26
Короче, весь местный бизнес задавили, чтобы дать дорогу пришлым..........А потом ноют, что в бюджете денег нет......так откуда они там возьмутся-то????
Кто задавил-то? И каким образом? Вы знаете, так напишите, а не кудахтайте невесть что.
Если бы не было федеральных сетей, так ваших (наших) копеечных зарплат уже бы давно не хватало даже на самое необходимое. Местные, без отсутствия конкуренции, 3 шкуры бы драло с покупателей.
Или вы думаете, что Чибис, Спутник и Поляна заботилось бы не о себе, а о вас и о местном бюджете?
Денег в бюджете нет, ага ... а так бы наши местные наполнили бы бюджет, и все бы мы сейчас катались, как сыр в масле. Хватит ныть и нести всякую чепуху.
Или же приведите конкретный пример: сколько платят те и другие.
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11
3 0
Короче, весь местный бизнес задавили, чтобы дать дорогу пришлым..........А потом ноют, что в бюджете денег нет......так откуда они там возьмутся-то????
Ты откуда такая наивная? Вчера родилась что ли? Ты думаешь, что не будь федералов, твоя жизнь бы как-то изменилась? Ну-ну ...
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