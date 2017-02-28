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ВашГород.ру празднует День рождения

Сегодня 12:18
307
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

23 мая нам исполнилось 6 лет. Сегодня мы отмечаем это событие и принимаем поздравления.

По традиции подведём некоторые итоги за прошедший год.

За это время на ВашГород.ру произошло немало изменений как внутренних, так и внешних. Значительно обновилась команда редакции, изменилось оформление сайта, а главное — его наполняемость.

Мы сознательно ушли от криминальных новостей, происшествий и политики. Сегодня делаем упор на полезный и развлекательный контент, конечно, не забывая об основных событиях в городе, в стране и в мире. Мы уверены, что выбрали правильный путь. И с нами уже согласны почти 300 тысяч уникальных посетителей в месяц, которые просматривают более 2 миллионов страниц. Наша группа во «ВКонтакте» достигла 20,4 тысячи участников — это больше, чем у других сайтов Новокузнецка.

Уже полтора года у ВашГород.ру работает отдельная редакция в Новосибирске, и у новосибирского ВГ постоянно появляются новые читатели.

Пожалуй, самое главное событие прошедшего года — ВашГород.ру официально стал средством массовой информации.

Поздравляем и вас, наши дорогие читатели! Оставайтесь с нами, читайте нас, ну, а мы пойдём праздновать!

Ваша редакция ВГ.

Комментарии 17
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Добрая хорошая девочка
5 2
"Ваш город" близнецы по гороскопу
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Куртка Бейн 500
9 1
Поздравлямба! Единственный адекватный сайт в городе!
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Дон Хенаро 41905
6 3
ВГ, я конечно рад за Вас и поздравляю Ваш коллектив от всей души....но увы радость моя омрачена...после того как вы стали СМИ у вас резко ухудшилось качество материала...перестали подниматься злободневные темы, вопросы дня не о чем...зато статей на правах рекламы просто зашкаливает...
Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))

В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
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ВашГород.ру 64
4 1
Дон Хенаро:
ВГ, я конечно рад за Вас и поздравляю Ваш коллектив от всей души....но увы радость моя омрачена...после того как вы стали СМИ у вас резко ухудшилось качество материала...перестали подниматься злободневные темы, вопросы дня не о чем...зато статей на правах рекламы просто зашкаливает...
Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))

В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
В ближайшее время разработчики займутся как раз новым личным кабинетом пользователей.
Спасибо за Ваше мнение и пожелания.
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Разаблочитель
0 2
Дон Хенаро:
ВГ, я конечно рад за Вас и поздравляю Ваш коллектив от всей души....но увы радость моя омрачена...после того как вы стали СМИ у вас резко ухудшилось качество материала...перестали подниматься злободневные темы, вопросы дня не о чем...зато статей на правах рекламы просто зашкаливает...
Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))

В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
Вы есть либерал
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Вольф
5 0
Дон Хенаро:
ВГ, я конечно рад за Вас и поздравляю Ваш коллектив от всей души....но увы радость моя омрачена...после того как вы стали СМИ у вас резко ухудшилось качество материала...перестали подниматься злободневные темы, вопросы дня не о чем...зато статей на правах рекламы просто зашкаливает...
Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))

В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
Дык, команду поменяли - вот и ухудшились материалы. ну а реклама - жить все хотят
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z
4 1
Один из новостных сайтов, где хоть немного реклама работает. Конечно, команда журналистов это громко сказано, скорее творческих кружок копилефтеров. Много чего пролетает мимо этого сайта. Да и 6 лет не срок, и в итоге хорошо, что вы есть.
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Дали
6 1
Правильную позицию выбрали! Развивайтесь в этом направлении дальше. А то везде ужасы и трагедии, украино-патриотическая темы, а зачем они мне? Поэтому из местных сайтов я выбираю вас. Успехов!
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Jackie
7 2
Молодцы, что криминал убрали, сейчас намного приятней к вам заходить. Работать, конечно, есть над чем, но в целом, видно, что развиваетесь. Поздравляю!
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Рита
4 1
ВГ, поздравляю! Вы действительно, молодцы! Сайт стал интереснее и качественнее. Дальнейших вам успехов, процветания! Всегда с вами)
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Местный
4 0
Красавчики - самый любимый сайт! Я вас начал читать, когда у вас был ещё дизайн типичного провинциального СМИ, теперь же вы постепенно растёте и это похвально. Хочу пожелать вам развития, творческих успехов и побольше злободневных материалов, а также адекватных комментаторов! С праздником!
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Летописец ТСЖ "30 квартал", ООО "30 квартал", ООО УК "30 квартал"
4 0
С годовщиной Вас, уважаемые!Скажу честно: уже года 1,5 - 2, как только "набрел" на Ваше издание, на СИТО - Н не захожу. Там СИТО фильтрует "глагол" абсолютно - либо трусоваты, либо староваты, но 21 век к ним еще не заглядывал !
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Недимон
0 0
Вы есть либерал
Заразаобличитель ?
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Урри
0 0
С годовщиной Вас, уважаемые!Скажу честно: уже года 1,5 - 2, как только "набрел" на Ваше издание, на СИТО - Н не захожу. Там СИТО фильтрует "глагол" абсолютно - либо трусоваты, либо староваты, но 21 век к ним еще не заглядывал !
А мне нравится Сити там материалов побольше и комментарии интересные. тут ошибок много допускают и нет новостей по авто тематике
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Ветер перемен...
3 0
Мои поздравления господа! Так держать! Не идите по пути вашего конкурента Сити-Н.
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1
0 0
А мне нравится Сити там материалов побольше и комментарии интересные. тут ошибок много допускают и нет новостей по авто тематике
А сколько хороших комментариев там стерто!!! Сыкло - сайт.
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1
0 0
ВГ. Поздравляю с ДР!
Молодцы. Спасибо! Удачи.
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