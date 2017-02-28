23 мая нам исполнилось 6 лет. Сегодня мы отмечаем это событие и принимаем поздравления.

По традиции подведём некоторые итоги за прошедший год.

За это время на ВашГород.ру произошло немало изменений как внутренних, так и внешних. Значительно обновилась команда редакции, изменилось оформление сайта, а главное — его наполняемость.

Мы сознательно ушли от криминальных новостей, происшествий и политики. Сегодня делаем упор на полезный и развлекательный контент, конечно, не забывая об основных событиях в городе, в стране и в мире. Мы уверены, что выбрали правильный путь. И с нами уже согласны почти 300 тысяч уникальных посетителей в месяц, которые просматривают более 2 миллионов страниц. Наша группа во «ВКонтакте» достигла 20,4 тысячи участников — это больше, чем у других сайтов Новокузнецка.

Уже полтора года у ВашГород.ру работает отдельная редакция в Новосибирске, и у новосибирского ВГ постоянно появляются новые читатели.

Пожалуй, самое главное событие прошедшего года — ВашГород.ру официально стал средством массовой информации.

Поздравляем и вас, наши дорогие читатели! Оставайтесь с нами, читайте нас, ну, а мы пойдём праздновать!

Ваша редакция ВГ.