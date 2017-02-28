23 мая нам исполнилось 6 лет. Сегодня мы отмечаем это событие и принимаем поздравления.
По традиции подведём некоторые итоги за прошедший год.
За это время на ВашГород.ру произошло немало изменений как внутренних, так и внешних. Значительно обновилась команда редакции, изменилось оформление сайта, а главное — его наполняемость.
Мы сознательно ушли от криминальных новостей, происшествий и политики. Сегодня делаем упор на полезный и развлекательный контент, конечно, не забывая об основных событиях в городе, в стране и в мире. Мы уверены, что выбрали правильный путь. И с нами уже согласны почти 300 тысяч уникальных посетителей в месяц, которые просматривают более 2 миллионов страниц. Наша группа во «ВКонтакте» достигла 20,4 тысячи участников — это больше, чем у других сайтов Новокузнецка.
Уже полтора года у ВашГород.ру работает отдельная редакция в Новосибирске, и у новосибирского ВГ постоянно появляются новые читатели.
Пожалуй, самое главное событие прошедшего года — ВашГород.ру официально стал средством массовой информации.
Поздравляем и вас, наши дорогие читатели! Оставайтесь с нами, читайте нас, ну, а мы пойдём праздновать!
Ваша редакция ВГ.
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Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))
В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
ВГ, я конечно рад за Вас и поздравляю Ваш коллектив от всей души....но увы радость моя омрачена...после того как вы стали СМИ у вас резко ухудшилось качество материала...перестали подниматься злободневные темы, вопросы дня не о чем...зато статей на правах рекламы просто зашкаливает...
Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))
В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
Спасибо за Ваше мнение и пожелания.
ВГ, я конечно рад за Вас и поздравляю Ваш коллектив от всей души....но увы радость моя омрачена...после того как вы стали СМИ у вас резко ухудшилось качество материала...перестали подниматься злободневные темы, вопросы дня не о чем...зато статей на правах рекламы просто зашкаливает...
Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))
В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
ВГ, я конечно рад за Вас и поздравляю Ваш коллектив от всей души....но увы радость моя омрачена...после того как вы стали СМИ у вас резко ухудшилось качество материала...перестали подниматься злободневные темы, вопросы дня не о чем...зато статей на правах рекламы просто зашкаливает...
Ну и молчу о таких вещах как подпись в сообщениях...хрен с ней....НО ЗАЧЕМ ВЫ УБРАЛИ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИСТОРИЮ МОИХ СООБЩЕНИЙ МНЕ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО))))
В общем я желаю Вам успехов и процветания...но все же хотелось бы чтобы вы слышали мнение своих читателей)))
Молодцы. Спасибо! Удачи.