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В Кемерове судят известного блогера-оппозиционера

Сегодня 12:22
653
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
politzeky.ru

В Кемерове стартовал судебный процесс над известным блогером Станиславом Калиниченко.

34-летнего кемеровчанина обвиняют в неопасном насилии к представителю власти, пишет «Медиазона». При задержании летом прошлого года он ударил одного из полицейских. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Однако СМИ заявляют, что дело сфабриковано. По словам корреспондентов, напали якобы на самого Калиниченко. Журналисты пишут, что при задержании к нему применили электрошокер, а на входе в отдел полиции его избили сразу восемь оперативников.

По словам самого Калиниченко, к нему не пускали родственников, а медики из «Скорой помощи» зафиксировали ушибы, в том числе гортани и мягких тканей грудной клетки, ссадины, кровоизлияние в мягкие ткани верхних век, прерванную асфиксию.

Также, утверждает Калиниченко, позже он написал заявление в Следком, в котором потребовал привлечь правоохранителей к ответственности за покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудного решения. Следственный комитет, сообщает издание, уголовные дела не возбудил.

А в октябре 2016-го Станислава задержали на двое суток, объявив, что он в федеральном розыске, рассказывают журналисты. 24 мая на слушаниях прокурор огласил обвинительное заключение. Следующее заседание пройдёт 1 июня.

В 2015 году Станислава Калиниченко осудили за экстремистскую листовку, которую он ретвитнул в 2013 году. Она резко критиковала власть и призывала к насилию против госорганов. В ноябре того же года кемеровчанина поместили в изолятор, а затем заблокировали его банковский счёт.

Добавим, в 2011—2012 годах блогер выкладывал у себя в «Живом Журнале» видео акций протеста.

Комментарии 32
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z
35 0
В принципе все и так знают для чего полицаев власть держит.
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Я так кумекаю:
5 4
Давненько я читал его в твиттере, потом потерял его ... . Отличный парень ! Конечно, таких подавлять надо, иначе они смогут в стране что- либо изменить ! А так: волки целы и они же сыты - всех устраивает, все стабильно на ближайшую перспективу 22-го столетия ! Правильно винтят - иначе режим не сохранить .
(На аватарке он был в фуражечке - редкий, конечно, парень)
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Дон Хенаро 41905
23 3
Читаешь подобные статьи и холодный пот прошибает, такое ощущение что мы живем в эпоху сталинизма...по моему власть уже переходит все мыслимые и немыслимые границы и творит нечто за гранью дозволенного...
Давайте перестанем боятся...и все дружно выйдем 12 июня на улицы нашего города с требованием чтобы власть ушла...мы не будем нарушать законов, по Конституции РФ мы имеем право на свободу слова, у нас есть право требовать!
Потому что МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!

Все идем в группу в вконтакте
vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)

"Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.

Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
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Кузня родная 3788
7 0
Держись товарищ! Рано или поздно этой гнили у власти придёт конец!!!
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anon с двача
3 0
Вот вам и вся суть гнили мусорской
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Я так кумекаю:
1 4
Сейчас хорошо платят полицейям - лезут туда - кому вздумается подзаработать. А здоровьишком хлипкие. Вот их дума и оберегает для режима: схватил за рукав мента - рука сломалась, бросил пустой пластиковой бутылкой, как женщину судили за это "деяние" на Болотной, - ключица пополам ! Они не могут физически противостоять даже женщине, поэтому оберегаются "законом" - как детки малые.
Ну а с другой стороны: как усадить в тюрягу ЧЕЛОВЕКА, если состава преступления нет, а классическая подброска наркоты уже "засветилась" ?!
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Миша
2 0
Экстремизм есть следствие - причиной ведь является действия или бездействия власти. Она ведь создаёт условия для экстремизма. Когда происходят массовые протесты, нужно же власти выйти к толпе и убедить её, что власть действует в интересах недовольных. Однако нет даже попыток убеждения - только принуждение. А это уже говорит о том, что власть сознательно провоцирует экстремизм и не собирается считаться с мнением избирателей. Созданная властью армия подавления недовольных, может повернуться и против власти, как только закончатся деньги на её содержание.
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Митрич
6 5
Дон Хенаро:
Читаешь подобные статьи и холодный пот прошибает, такое ощущение что мы живем в эпоху сталинизма...по моему власть уже переходит все мыслимые и немыслимые границы и творит нечто за гранью дозволенного...
Давайте перестанем боятся...и все дружно выйдем 12 июня на улицы нашего города с требованием чтобы власть ушла...мы не будем нарушать законов, по Конституции РФ мы имеем право на свободу слова, у нас есть право требовать!
Потому что МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!

Все идем в группу в вконтакте
vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)

"Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.

Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
Во-во, Хренара и я - о том же! Читай и учись: гляди, что тебя ожидает.... :-)))
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алекс
2 5
О, если это такой же блогер как и тот который покемонов в православной церкви искал, то его надо посадить не задумываясь или расстрелять ублюдка.
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Дон Хенаро 41905
4 4
О проснулись ольгинские...на путинские харчи до обеда спите?
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алекс
2 3
Дон Хенаро:
Читаешь подобные статьи и холодный пот прошибает, такое ощущение что мы живем в эпоху сталинизма...по моему власть уже переходит все мыслимые и немыслимые границы и творит нечто за гранью дозволенного...
Давайте перестанем боятся...и все дружно выйдем 12 июня на улицы нашего города с требованием чтобы власть ушла...мы не будем нарушать законов, по Конституции РФ мы имеем право на свободу слова, у нас есть право требовать!
Потому что МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!

Все идем в группу в вконтакте
vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)

"Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.

Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
Ты же не трус, опиши себя.
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алекс
3 2
А чё дизлайков так мало? Аааааа, понятно, русские социальные сети Порошенко закрыл.....я вообще над вами угараю украинская вата)))))))))))))))))))))))))
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аватар
Дон Хенаро 41905
4 3
Во-во, Хренара и я - о том же! Читай и учись: гляди, что тебя ожидает.... :-)))
Ты думаешь я испугаюсь и не пойду 12 июня на митинг? 26 марта в Абашево я стоял в первых рядах. И то же самое буду делать и 12 июня...и то же самое я буду делать на открытии штаба Навального...!
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сова
1 5
Во-во, Хренара и я - о том же! Читай и учись: гляди, что тебя ожидает.... :-)))
Да уж, такие как митрич, точно не спасут мир! Вы считаете, то что, сотворили с парнем, это нормально? По-вашему все должны только в церкви лбами биться? И тогда всем будет счастье?
ответить
аватар
Дон Хенаро 41905
3 2
А чё дизлайков так мало? Аааааа, понятно, русские социальные сети Порошенко закрыл.....я вообще над вами угараю украинская вата)))))))))))))))))))))))))
Мне для тебя и дизлайка то жаль...ты просто никчемная тень Митрича...
ответить
аватар
Дон Хенаро 41905
1 5
Да уж, такие как митрич, точно не спасут мир! Вы считаете, то что, сотворили с парнем, это нормально? По-вашему все должны только в церкви лбами биться? И тогда всем будет счастье?
Такие как митрич и алекс топят страну уже второй десяток лет...
Таких дел по стране много,сейчас что либо лайкать в соц.сетях стало опасным занятием...это ненормально...и такая власть должна уйти...
ответить
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сова
0 5
Жаль парня! Какие паразиты вокруг нас, а ещё называются правоохранительные органы. И что же никто до сих пор не организовывал ни каких митингов в его поддержку, против такого произвола?
ответить
аватар
сова
0 7
Жаль парня! Какие паразиты вокруг нас, а ещё называются правоохранительные органы. И что же никто до сих пор не организовывал ни каких митингов в его поддержку, против такого произвола?
ответить
аватар
алекс
0 0
Дон Хенаро:
Мне для тебя и дизлайка то жаль...ты просто никчемная тень Митрича...
Да ну! Ты мне льстишь! Ты как мужчина ответь мне на вопрос,как ты будешь выглядеть на митинге?
ответить
аватар
Я так калякаю:
5 0
Сейчас хорошо платят полицейям - лезут туда - кому вздумается подзаработать. А здоровьишком хлипкие. Вот их дума и оберегает для режима: схватил за рукав мента - рука сломалась, бросил пустой пластиковой бутылкой, как женщину судили за это "деяние" на Болотной, - ключица пополам ! Они не могут физически противостоять даже женщине, поэтому оберегаются "законом" - как детки малые.
Ну а с другой стороны: как усадить в тюрягу ЧЕЛОВЕКА, если состава преступления нет, а классическая подброска наркоты уже "засветилась" ?!
"Они не могут физически противостоять даже женщине, поэтому оберегаются "законом""
Это как понимать? Вы что несёте? А даже женщина, получается, может физически на них нападать?
"... схватил за рукав мента - рука сломалась, бросил пустой пластиковой бутылкой, как женщину судили за это "деяние" на Болотной, - ключица пополам !".
Никто не имеет права хватать полицейских за рукав и бросать в них пластиковые бутылки - даже пустые.
Другое дело, что и полицейские не вправе многого творить ... Но это уже другой вопрос.
Многие любят приводить в пример другие страны. Так что же вы не скажете, что бы в другой стране произошло, если бы там полицая схватили за рукав или запустили бы в него бутылкой?
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Ветер перемен...
0 6
Дон Хенаро:
О проснулись ольгинские...на путинские харчи до обеда спите?
Полностью поддерживаю. А эти 3,14 доры, которые,троллят и минусят,специально нанятые верхушкой шакалы. Где интересно будет митинг в Новокузнецке?
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алекс
0 0
Дон Хенаро:
Ты думаешь я испугаюсь и не пойду 12 июня на митинг? 26 марта в Абашево я стоял в первых рядах. И то же самое буду делать и 12 июня...и то же самое я буду делать на открытии штаба Навального...!
Послушай если это так, то о тебе узнает весь мир!!!!
ответить
аватар
Дон Хенаро 41905
0 3
Да ну! Ты мне льстишь! Ты как мужчина ответь мне на вопрос,как ты будешь выглядеть на митинге?
Ага...специально для тебя повешу плакатик на спину Дон Хенаро
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Дон Хенаро 41905
0 3
Полностью поддерживаю. А эти 3,14 доры, которые,троллят и минусят,специально нанятые верхушкой шакалы. Где интересно будет митинг в Новокузнецке?
Пока не ясно,судя по инфе в группе подали 6 заявок от разных заявителей, чтобы не было причина отказать в центре города....в районе 1 июня будет ясно....лично мое мнение делать как Москва...не спрашивая разрешения...
это выглядит так:"Барин,ты нам не нравишься,можно мы соберемся против тебя перед твоими хоромами...Нет нельзя...а ну ладно,соберемся за свинарником"
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алекс
0 0
Дон Хенаро:
О проснулись ольгинские...на путинские харчи до обеда спите?
Похоже кантону нет уже поддержки с Украины...его царь унизил его ниже плинтуса, он один ребята, бейте его все кто может за экстремисткие высказывания ранее!
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Дон Хенаро 41905
0 0
Похоже кантону нет уже поддержки с Украины...его царь унизил его ниже плинтуса, он один ребята, бейте его все кто может за экстремисткие высказывания ранее!
))) да нет,это вы с митричем тут лишние)))
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Я так кумекаю:
0 0
Да уж, такие как митрич, точно не спасут мир! Вы считаете, то что, сотворили с парнем, это нормально? По-вашему все должны только в церкви лбами биться? И тогда всем будет счастье?
Сначала "лбом биться" а потом - через часок- другой, как предлагает "алекс", "расстреливать ублюдков" несогласных !
Я думаю - круто, а чё, и вера позволяет мочить заблудшую овцу ... !?
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Миша
0 0
Жаль парня! Какие паразиты вокруг нас, а ещё называются правоохранительные органы. И что же никто до сих пор не организовывал ни каких митингов в его поддержку, против такого произвола?
И снова возникает вопрос: правоохранительные органы - это власть или народ? Чьи права они защищают? Своих работодателей? Они ведь по сути наёмники, живут за наш счёт, а защищают права тех, кто народ довёл до протестов? Ведь власть настолько слаба, что угрозу для неё составляют даже дети, те кто сгоряча некорректно о них отозвался, кто требует выполнения взятых на себя властью обязательств.
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алекс
0 0
Дон Хенаро:
))) да нет,это вы с митричем тут лишние)))
Не, мы тут с Митричем свои....а вот ты....похоже мы с ним даже если сильно спорим то всегда поддержим друг друга, а вот ты единомышленниками обделён конкретно на этом чате....и знаешь почему? Всё твоё не уважение к тебе здесь началось с южной Корее)))
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сова
0 0
Сначала "лбом биться" а потом - через часок- другой, как предлагает "алекс", "расстреливать ублюдков" несогласных !
Я думаю - круто, а чё, и вера позволяет мочить заблудшую овцу ... !?
Похоже, вас всё устраивает в этой жизни? Или ещё мама с папой за вас всё решают т.к. вы ещё ребёнок? Потому и такие рассуждения. Не думаете о том что, в роли заблудшей овцы, можете сами оказаться?
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сова
0 0
Сначала "лбом биться" а потом - через часок- другой, как предлагает "алекс", "расстреливать ублюдков" несогласных !
Я думаю - круто, а чё, и вера позволяет мочить заблудшую овцу ... !?
Похоже, вас всё устраивает в этой жизни? Или ещё мама с папой за вас всё решают т.к. вы ещё ребёнок? Потому и такие рассуждения. Не думаете о том что, в роли заблудшей овцы, можете сами оказаться?
ответить
аватар
Блашик
0 0
И снова возникает вопрос: правоохранительные органы - это власть или народ? Чьи права они защищают? Своих работодателей? Они ведь по сути наёмники, живут за наш счёт, а защищают права тех, кто народ довёл до протестов? Ведь власть настолько слаба, что угрозу для неё составляют даже дети, те кто сгоряча некорректно о них отозвался, кто требует выполнения взятых на себя властью обязательств.
С каких это пор ты миша стал говорить за весь народ.
Вас здесь всего три баламута,которые под каждой новостью набрасывают лайно на вентилятор.
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