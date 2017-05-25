В Кемерове стартовал судебный процесс над известным блогером Станиславом Калиниченко.
34-летнего кемеровчанина обвиняют в неопасном насилии к представителю власти, пишет «Медиазона». При задержании летом прошлого года он ударил одного из полицейских. Мужчине грозит до пяти лет колонии.
Однако СМИ заявляют, что дело сфабриковано. По словам корреспондентов, напали якобы на самого Калиниченко. Журналисты пишут, что при задержании к нему применили электрошокер, а на входе в отдел полиции его избили сразу восемь оперативников.
По словам самого Калиниченко, к нему не пускали родственников, а медики из «Скорой помощи» зафиксировали ушибы, в том числе гортани и мягких тканей грудной клетки, ссадины, кровоизлияние в мягкие ткани верхних век, прерванную асфиксию.
Также, утверждает Калиниченко, позже он написал заявление в Следком, в котором потребовал привлечь правоохранителей к ответственности за покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудного решения. Следственный комитет, сообщает издание, уголовные дела не возбудил.
А в октябре 2016-го Станислава задержали на двое суток, объявив, что он в федеральном розыске, рассказывают журналисты. 24 мая на слушаниях прокурор огласил обвинительное заключение. Следующее заседание пройдёт 1 июня.
В 2015 году Станислава Калиниченко осудили за экстремистскую листовку, которую он ретвитнул в 2013 году. Она резко критиковала власть и призывала к насилию против госорганов. В ноябре того же года кемеровчанина поместили в изолятор, а затем заблокировали его банковский счёт.
Добавим, в 2011—2012 годах блогер выкладывал у себя в «Живом Журнале» видео акций протеста.
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(На аватарке он был в фуражечке - редкий, конечно, парень)
Давайте перестанем боятся...и все дружно выйдем 12 июня на улицы нашего города с требованием чтобы власть ушла...мы не будем нарушать законов, по Конституции РФ мы имеем право на свободу слова, у нас есть право требовать!
Потому что МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!
Все идем в группу в вконтакте
vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)
"Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.
Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
Ну а с другой стороны: как усадить в тюрягу ЧЕЛОВЕКА, если состава преступления нет, а классическая подброска наркоты уже "засветилась" ?!
Читаешь подобные статьи и холодный пот прошибает, такое ощущение что мы живем в эпоху сталинизма...по моему власть уже переходит все мыслимые и немыслимые границы и творит нечто за гранью дозволенного...
Давайте перестанем боятся...и все дружно выйдем 12 июня на улицы нашего города с требованием чтобы власть ушла...мы не будем нарушать законов, по Конституции РФ мы имеем право на свободу слова, у нас есть право требовать!
Потому что МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!
Все идем в группу в вконтакте
vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)
"Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.
Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
Читаешь подобные статьи и холодный пот прошибает, такое ощущение что мы живем в эпоху сталинизма...по моему власть уже переходит все мыслимые и немыслимые границы и творит нечто за гранью дозволенного...
Давайте перестанем боятся...и все дружно выйдем 12 июня на улицы нашего города с требованием чтобы власть ушла...мы не будем нарушать законов, по Конституции РФ мы имеем право на свободу слова, у нас есть право требовать!
Потому что МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!
Все идем в группу в вконтакте
vk. com/ miting. nvkz2(пробелы убрать)
"Нам нужно сделать 2 вещи, 2 простых вещи. Первое, победить страх в себе. Каждый из вас, не должен бояться выйти и заявить о своём мнении - иначе это всё тщетно и второе - учиться слышать другое мнение и объединяться - только вместе, мы сможем бороться с жуликами и ворами. Мы все хотим жить лучше и в этом мы все едины.
Приходите на митинг 12 июня, информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно (примерно 1го июня)."
Таких дел по стране много,сейчас что либо лайкать в соц.сетях стало опасным занятием...это ненормально...и такая власть должна уйти...
Мне для тебя и дизлайка то жаль...ты просто никчемная тень Митрича...
Ну а с другой стороны: как усадить в тюрягу ЧЕЛОВЕКА, если состава преступления нет, а классическая подброска наркоты уже "засветилась" ?!
Это как понимать? Вы что несёте? А даже женщина, получается, может физически на них нападать?
"... схватил за рукав мента - рука сломалась, бросил пустой пластиковой бутылкой, как женщину судили за это "деяние" на Болотной, - ключица пополам !".
Никто не имеет права хватать полицейских за рукав и бросать в них пластиковые бутылки - даже пустые.
Другое дело, что и полицейские не вправе многого творить ... Но это уже другой вопрос.
Многие любят приводить в пример другие страны. Так что же вы не скажете, что бы в другой стране произошло, если бы там полицая схватили за рукав или запустили бы в него бутылкой?
О проснулись ольгинские...на путинские харчи до обеда спите?
Ты думаешь я испугаюсь и не пойду 12 июня на митинг? 26 марта в Абашево я стоял в первых рядах. И то же самое буду делать и 12 июня...и то же самое я буду делать на открытии штаба Навального...!
это выглядит так:"Барин,ты нам не нравишься,можно мы соберемся против тебя перед твоими хоромами...Нет нельзя...а ну ладно,соберемся за свинарником"
О проснулись ольгинские...на путинские харчи до обеда спите?
Я думаю - круто, а чё, и вера позволяет мочить заблудшую овцу ... !?
))) да нет,это вы с митричем тут лишние)))
Я думаю - круто, а чё, и вера позволяет мочить заблудшую овцу ... !?
Я думаю - круто, а чё, и вера позволяет мочить заблудшую овцу ... !?
Вас здесь всего три баламута,которые под каждой новостью набрасывают лайно на вентилятор.