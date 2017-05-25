В Кемерове стартовал судебный процесс над известным блогером Станиславом Калиниченко.

34-летнего кемеровчанина обвиняют в неопасном насилии к представителю власти, пишет «Медиазона». При задержании летом прошлого года он ударил одного из полицейских. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Однако СМИ заявляют, что дело сфабриковано. По словам корреспондентов, напали якобы на самого Калиниченко. Журналисты пишут, что при задержании к нему применили электрошокер, а на входе в отдел полиции его избили сразу восемь оперативников. По словам самого Калиниченко, к нему не пускали родственников, а медики из «Скорой помощи» зафиксировали ушибы, в том числе гортани и мягких тканей грудной клетки, ссадины, кровоизлияние в мягкие ткани верхних век, прерванную асфиксию.

Также, утверждает Калиниченко, позже он написал заявление в Следком, в котором потребовал привлечь правоохранителей к ответственности за покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудного решения. Следственный комитет, сообщает издание, уголовные дела не возбудил.

А в октябре 2016-го Станислава задержали на двое суток, объявив, что он в федеральном розыске, рассказывают журналисты. 24 мая на слушаниях прокурор огласил обвинительное заключение. Следующее заседание пройдёт 1 июня.

В 2015 году Станислава Калиниченко осудили за экстремистскую листовку, которую он ретвитнул в 2013 году. Она резко критиковала власть и призывала к насилию против госорганов. В ноябре того же года кемеровчанина поместили в изолятор, а затем заблокировали его банковский счёт.

Добавим, в 2011—2012 годах блогер выкладывал у себя в «Живом Журнале» видео акций протеста.