Любовь до добра не довела.
Кемеровчанин хотел отомстить бывшей девушке и получил реальный срок лишения свободы.
Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Молодой человек хотел увидеться со своей бывшей девушкой. Звонил, приезжал к общежитию, где она жила. Но та была непреклонна: на звонки не отвечала, общаться не желала.
Молодой человек «принял на грудь» пива и задумал отомстить девушке.
Позвонил в полицию со своего мобильного телефона и сообщил, что в общежитии (бульвар Строителей, 20 — прим. ред.) заложена бомба, после чего поехал домой и лёг спать. Через некоторое время к нему приехали сотрудники полиции, которым он рассказал о произошедшем. Всех жильцов общежития эвакуировали около 22:00 часов, — сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Отмечается, что ранее «шутник» уже привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложный донос, причём судимость не погашена.
В этот раз суд решил отправить молодого человека в колонию-поселение на 6 месяцев.
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