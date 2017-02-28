ВашГород.ру с помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру выбрал выгодные предложения квартир в центре Новокузнецка.

В Новом центре можно приобрести стандартную однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м всего за 1 миллион 150 тысяч рублей. Дом расположен на улице Павловского, 19.

Квартира нуждается в косметическом ремонте, ну, а что собственно ещё можно хотеть купить за такую цену? Рядом расположены: торговые центры «Комета», «Ника», бизнес-центр Сити, школа и детский сад.

За 1 миллион 200 тысяч рублей можно приобрести небольшую двухкомнатную квартиру площадью всего 39 кв. м в неплохом месте на улице Кирова, 15.

В квартире установлены пластиковые окна, входная дверь металлическая. Придомовая территория оборудована парковочными местами. В шаговой доступности находятся магазины, школы, детские сады и автобусные остановки.

На проспекте Октябрьском, 64 можно приобрести трехкомнатную квартиру площадью 61 кв. м за 1 миллион 650 тысяч рублей.

Квартира требует косметического ремонта. Преимущество данной квартиры это планировка — раздельные комнаты. Дом расположен вблизи остановок общественного транспорта, социальных магазинов, школы, детские сады, находятся в шаговой доступности.

Недорогую 4-комнатную квартиру можно приобрести за 1 миллион 950 тысяч рублей. Дом расположен на улице Павловского, 4.

«Комнаты смежно-раздельные. Окна деревянные. Очень теплая. Балкон остеклен. Санузел раздельный, установлены счетчики холодной и горячей воды. В прихожей есть кладовка, Вы можете использовать её под гардеробную, хранить там одежду не по сезону, заготовки или оставлять велосипед. В подъезде всегда чисто, моют этажи каждую неделю», — сообщает в объявлении.

Единственное предложение 5-комнатной квартиры стоимость до 2 миллионов 500 тысяч рублей нам удалось найти только на Строителей 100а. Площадь жилья — 100 кв. м.

«Кухня 10 квадратных метров. Два балкона. Окна пластиковые. Установлены счётчики на воду. На кухне и прихожей на полу новый линолеум. В зале и кухне: натяжные потолки и установлены арки. Прекрасная квартира для большой семьи. В шаговой доступности от дома находятся: школа, детский сад, автобусные остановки, ТЦ Квадрат и Планета», — говорится в объявлении.