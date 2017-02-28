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Платить должны все: изменения в ЖКУ в Новокузнецке

Сегодня 13:58
400
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsbuzz.ru

Накануне в Новокузнецке обсудили изменение платы за лифт в многоэтажках.

Напомним, с июля жителям первых и вторых этажей в Новокузнецке тоже придётся платить за лифт. Это связано с тем, что в городе в своё время не отменили соответствующее решение местных депутатов. Сейчас оно противоречит закону, и поэтому начальник Госжилинспекции распорядилась привести в порядок квитанции для жителей.

По словам гендиректора «Кузнецклифта» Анатолия Толстошеева, плата за лифт не вырастет. У жителей третьего и последующих этажей она даже снизится с 4,93 до 4,46 рублей за квадратный метр.

«Платить должны все. У нас в городе есть собственники и пользователи лифтов. Первые понимают, что платить за общедомовые услуги надо, а последние лишь возмущаются. Но ведь первые этажи платят за подсос воды, хотя он нужен только жителям верхних этажей», — цитирует SU гендиректора «Запсиблифта» Виктора Дябденкова.

Добавим, собственники могут совместным решением освободить жителей первых и вторых этажей от нового побора. Но для этого им придётся определить, кто будет вносить недостающую долю.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнецких общественников изменения в плате за лифт возмутили, и они написали жалобы в высшие инстанции.

Комментарии 3
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Я так кумекаю:
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А почему все ?
Объясняется просто: принят/примут ДЛЯ ДОМА С ЛИФТОМ норматив на ОДН по электроэнергии ЕДИНЫЙ - без конкретики по этажам. И КОМУ это нужно заморачиваться - обременять голову заботой о жителях 1-х этажей ?
Ответ один: только одному Владимиру Владимировичу - как всегда.
Так что, как говаривал Анатолий Папанов: "Усе будить у норми, шэф !"
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Я так кумекаю:
0 0
В моих комментах в концовке всегда 3/4 сарказма, а потом ещё 4/3 шутки ... .
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Саша
1 1
Решение общего собрания собственников не должно противоречить действующему законодательству. ЖК гласит, что платят все собственники, значит, платят все
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