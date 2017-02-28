Накануне в Новокузнецке обсудили изменение платы за лифт в многоэтажках.

Напомним, с июля жителям первых и вторых этажей в Новокузнецке тоже придётся платить за лифт. Это связано с тем, что в городе в своё время не отменили соответствующее решение местных депутатов. Сейчас оно противоречит закону, и поэтому начальник Госжилинспекции распорядилась привести в порядок квитанции для жителей.

По словам гендиректора «Кузнецклифта» Анатолия Толстошеева, плата за лифт не вырастет. У жителей третьего и последующих этажей она даже снизится с 4,93 до 4,46 рублей за квадратный метр.

«Платить должны все. У нас в городе есть собственники и пользователи лифтов. Первые понимают, что платить за общедомовые услуги надо, а последние лишь возмущаются. Но ведь первые этажи платят за подсос воды, хотя он нужен только жителям верхних этажей», — цитирует SU гендиректора «Запсиблифта» Виктора Дябденкова.

Добавим, собственники могут совместным решением освободить жителей первых и вторых этажей от нового побора. Но для этого им придётся определить, кто будет вносить недостающую долю.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнецких общественников изменения в плате за лифт возмутили, и они написали жалобы в высшие инстанции.