Сотрудникам ликвидированного предприятия не выдали даже выходного пособия.

Речь идёт о «Сибирской вагоноремонтной компании». Большую часть сотрудников — более 350 человек — уже уволили. Но положенных денег люди так и не получили, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».

По словам бывших работников предприятия, проблемы начались год назад — начали задерживать зарплату. С каждым месяцем ситуация становилась хуже. В феврале 2017 года работникам сообщили об увольнении в связи с ликвидацией предприятия. В апреле часть коллектива осталась без работы. И без денег.

По словам одной из бывших сотрудниц предприятия, выходное пособие возможно, выплатят в течение полугода. Но не факт, что это произойдёт.

Другая сотрудница «Сибирской вагоноремонтной компании» сообщила, что выплаты будут, но «чуть-чуть попозже». Конкретные сроки она не уточнила.