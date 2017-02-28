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В Новокузнецке работники обанкротившейся компании остались без денег

Сегодня 13:59
422
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
voljskiy24.ru

Сотрудникам ликвидированного предприятия не выдали даже выходного пособия.

Речь идёт о «Сибирской вагоноремонтной компании». Большую часть сотрудников — более 350 человек — уже уволили. Но положенных денег люди так и не получили, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».

По словам бывших работников предприятия, проблемы начались год назад — начали задерживать зарплату. С каждым месяцем ситуация становилась хуже. В феврале 2017 года работникам сообщили об увольнении в связи с ликвидацией предприятия. В апреле часть коллектива осталась без работы. И без денег.

По словам одной из бывших сотрудниц предприятия, выходное пособие возможно, выплатят в течение полугода. Но не факт, что это произойдёт.

Другая сотрудница «Сибирской вагоноремонтной компании» сообщила, что выплаты будут, но «чуть-чуть попозже». Конкретные сроки она не уточнила.

Комментарии 3
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z
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И так на каждом втором предприятии кубаса?
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Илья
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Для этого существует прокуратуры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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