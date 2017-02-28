Сотрудникам ликвидированного предприятия не выдали даже выходного пособия.
Речь идёт о «Сибирской вагоноремонтной компании». Большую часть сотрудников — более 350 человек — уже уволили. Но положенных денег люди так и не получили, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».
По словам бывших работников предприятия, проблемы начались год назад — начали задерживать зарплату. С каждым месяцем ситуация становилась хуже. В феврале 2017 года работникам сообщили об увольнении в связи с ликвидацией предприятия. В апреле часть коллектива осталась без работы. И без денег.
По словам одной из бывших сотрудниц предприятия, выходное пособие возможно, выплатят в течение полугода. Но не факт, что это произойдёт.
Другая сотрудница «Сибирской вагоноремонтной компании» сообщила, что выплаты будут, но «чуть-чуть попозже». Конкретные сроки она не уточнила.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.