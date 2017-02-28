В Кузбассе обезвредили опасный боеприпас, выпущенный в 1919 году.

Предмет, похожий на артиллерийский снаряд, обнаружил житель посёлка Бердовка Кемеровского района на одном из заброшенных участков. О подозрительной находке мужчина сообщил в полицию, сообщает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области.

На место выехали бойцы Росгвардии, спасатели и сотрудники полиции. Специалисты установили, что найденным предметом является осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибром 122 мм. На головной части боеприпаса сохранилась маркировка с датой выпуска 1919 года. Корпус снаряда был сильно повреждён коррозией.

Сапёры заключили: боеприпас может представлять угрозу несанкционированного взрыва.

Бойцы Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд на месте с помощью накладного заряда.