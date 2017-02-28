В Минобрнауке пообещали нещадно бороться с практикой взятия кредитов на выпускные
Сегодня 15:22
508
Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе — это безумие.
Она пообещала, что ведомство будет нещадно бороться с этой практикой, сообщает РИА Новости.
Ольга Васильева призвала ограничиться торжественной линейкой, а не превращать выпускные вечера в пышные банкеты, напоминающие свадьбы.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.