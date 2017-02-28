Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе — это безумие.

Она пообещала, что ведомство будет нещадно бороться с этой практикой, сообщает РИА Новости.

Ольга Васильева призвала ограничиться торжественной линейкой, а не превращать выпускные вечера в пышные банкеты, напоминающие свадьбы.