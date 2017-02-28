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В Минобрнауке пообещали нещадно бороться с практикой взятия кредитов на выпускные

Сегодня 15:22
508
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
svesteticclub.ru

Министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе — это безумие.

Она пообещала, что ведомство будет нещадно бороться с этой практикой, сообщает РИА Новости.

Ольга Васильева призвала ограничиться торжественной линейкой, а не превращать выпускные вечера в пышные банкеты, напоминающие свадьбы.

Комментарии 1
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Ну и че она сделает? Всё зависит от мозгов родителей... Че ей больше не с чем бороться...
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