Для задержания автомобилиста полицейские применили оружие.

Инцидент произошёл в Белове. На улице Ленина инспекторы ДПС заметили ВАЗ-21 093 без государственного регистрационного знака. Они дали водителю сигнал об остановке. Но мужчина попытался скрыться. Стражи порядка начали преследование.

Пока мужчина убегал от полицейских, он совершил ряд грубых нарушений дорожного движения. В частности, обгонял другой транспорт и выезжал на «встречку» на пешеходном переходе и железнодорожном переезде, не предоставлял преимущества пешеходу. Тем самым водитель создавал прямую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Когда нарушитель выехал за пределы города, сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. После предупредительного выстрела в воздух стражи порядка выстрелили по машине, повредив левое заднее колесо. Полицейские задержали водителя на 35-м километре третьей технической категории «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Задержанным оказался 30-летний житель Белова. Он был пьян.

Сотрудники полиции составили в отношении него протоколы за 8 административных правонарушений. Теперь ему грозит штраф на общую сумму более 40 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на общий срок более 3 лет.