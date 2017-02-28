После того, как сотрудники одного из кемеровских дорожных предприятий отказались приступить к работе, в ситуацию вмешались Следком и прокуратура.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что работники ООО «Рудничное» объявили забастовку из-за длительной задержки зарплат.
Как установила прокурорская проверка, предприятие действительно несколько месяцев не выплачивало зарплату 90 сотрудникам. Люди не получили деньги за февраль, март и апрель 2017 года. Общая сумма долга — 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Прокурор района внёс генеральному директору ООО «Рудничное» представление и потребовал устранить допущенные нарушения, а виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокурор также вынес постановление о возбуждении в отношении директора ООО «Рудничное» дела об административном правонарушении. Материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Кемеровской области для рассмотрения по существу.
Отмечается, что сами работники предприятия не обращались в прокуратуру района с жалобами о задержке зарплат.
В настоящее время Следственный отдел по Рудничному району Кемерова проводит доследственную проверку.
Ситуация с выплатой заработной платы работникам ООО «Рудничное» находится на контроле в прокуратуре области.
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