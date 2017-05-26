Организатором «групп смерти» в соцсетях грозит солидный срок за решёткой.
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры. Максимальный срок наказания — 6 лет, сообщает «Российская газета».
Однако если организатор преступной деятельности добровольно её прекратит и поможет раскрытию и пресечению подобных преступлений, то его могут освободить от уголовной ответственности.
Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в противоправные действия, опасные для их жизни.
Как отмечает издание, с 2017 года Роскомнадзор заблокировал более 4 тысяч «групп смерти» и различных страниц в интернете, содержащих призывы к самоубийству.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что такое «группы смерти» и как уберечь ребёнка от опасного влияния.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Хотя, надо признаться,что всегда были люди ,способные и желающие уйти из жизни.