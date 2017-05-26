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В России ввели уголовную ответственность за склонение детей к суициду

Сегодня 17:03
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gdnonline.com

Организатором «групп смерти» в соцсетях грозит солидный срок за решёткой.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры. Максимальный срок наказания — 6 лет, сообщает «Российская газета».

Однако если организатор преступной деятельности добровольно её прекратит и поможет раскрытию и пресечению подобных преступлений, то его могут освободить от уголовной ответственности.

Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в противоправные действия, опасные для их жизни.

Как отмечает издание, с 2017 года Роскомнадзор заблокировал более 4 тысяч «групп смерти» и различных страниц в интернете, содержащих призывы к самоубийству.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что такое «группы смерти» и как уберечь ребёнка от опасного влияния.

Комментарии 1
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местный-2
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Интересно,а почему эта тема появилась сегодня? В плохом Советском Союзе мы этим не озадачивались.
Хотя, надо признаться,что всегда были люди ,способные и желающие уйти из жизни.
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