Организатором «групп смерти» в соцсетях грозит солидный срок за решёткой.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры. Максимальный срок наказания — 6 лет, сообщает «Российская газета».

Однако если организатор преступной деятельности добровольно её прекратит и поможет раскрытию и пресечению подобных преступлений, то его могут освободить от уголовной ответственности.

Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в противоправные действия, опасные для их жизни.

Как отмечает издание, с 2017 года Роскомнадзор заблокировал более 4 тысяч «групп смерти» и различных страниц в интернете, содержащих призывы к самоубийству.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что такое «группы смерти» и как уберечь ребёнка от опасного влияния.