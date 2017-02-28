Едва в Кемерове заложили новый сквер, как неизвестные тут же похитили из него хвойные деревца.

Злоумышленники выкопали 28 голубых елей. Теперь на месте деревьев «красуются» ямы, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».

Напомним, активисты Ассоциации перевозчиков «АвтоТранс» заложили сквер на бульваре Строителей во вторник, 23 мая. Волонтёры высадили 28 метровых голубых елей, 15 кустов розового миндаля и 10 барбарисов. Такой подарок они сделали к 100-летнему юбилею города.

А в ночь с 24 на 25 мая неизвестные оставили сквер без хвойных деревьев. Местные жители запомнили только цвет автомобиля, на котором приехали злоумышленники. Сейчас их поисками занимается полиция.