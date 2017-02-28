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В Кемерове изуродовали новый сквер из голубых елей и миндаля

Сегодня 08:00
1828
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
megadacha.ru

Едва в Кемерове заложили новый сквер, как неизвестные тут же похитили из него хвойные деревца.

Злоумышленники выкопали 28 голубых елей. Теперь на месте деревьев «красуются» ямы, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».

Напомним, активисты Ассоциации перевозчиков «АвтоТранс» заложили сквер на бульваре Строителей во вторник, 23 мая. Волонтёры высадили 28 метровых голубых елей, 15 кустов розового миндаля и 10 барбарисов. Такой подарок они сделали к 100-летнему юбилею города.

А в ночь с 24 на 25 мая неизвестные оставили сквер без хвойных деревьев. Местные жители запомнили только цвет автомобиля, на котором приехали злоумышленники. Сейчас их поисками занимается полиция.

Комментарии 3
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(
7 1
Даже не знаю что и сказать... Наверное этим людям приятнее гулять среди ям и сломанных скамеек, остановок и тд и тп... варвары больше и сказать нечего...(
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Антоша
6 0
Вот уроды. поймать и руки переломать кретинам!
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влад
3 0
поймать и отослать на пару лет их,деревья валить.... сибирь большая
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