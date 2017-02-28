Она не выходит на связь почти месяц.

В Кемеровской области пропала 32-летняя Виктория Чеканова из Междуреченска.

О местонахождении женщины ничего неизвестно с 3 мая, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 162 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые с рыжеватым отливом.

Была одета: куртка серая.

С собой: сумка коричневая бархатная.

Отмечается, что пропавшая может быть дезориентирована.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории Вечкановой, просят сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.