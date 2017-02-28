В Кузбассе без вести пропала молодая женщина
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Она не выходит на связь почти месяц.
В Кемеровской области пропала 32-летняя Виктория Чеканова из Междуреченска.
О местонахождении женщины ничего неизвестно с 3 мая, сообщают волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Приметы: рост 162 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые с рыжеватым отливом.
Была одета: куртка серая.
С собой: сумка коричневая бархатная.
Отмечается, что пропавшая может быть дезориентирована.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории Вечкановой, просят сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.
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