Крупная федеральная сеть детских парков развлечений откроет свой филиал в ТРЦ «Планета» уже 1 июня.

«Мегалэнд» — это суперсовременный парк развлечений, аналогов которого нет в Кузбассе! Разбираемся почему, итак, здесь есть:

экстрим-парк — настоящие веревочные джунгли, здесь дети смогут испытать себя на ловкость и выносливость, преодолевая разнообразные канатные переправы, стать участниками настоящих приключений, покорителями вершин. Представлено несколько трасс: от 50 сантиметров до нескольких метров над уровнем пола. Несмотря на двойную страховку и всевозможные меры предосторожности за каждой трассой в парке дополнительно закреплен опытный инструктор, который следит за безопасностью и при необходимости помогает пройти сложные участки.

батутная арена — двухуровневый комплекс, состоящий из множества батутных секций. От миниатюрных, для самых маленьких прыгунов, до батутов олимпийского стандарта.

лабиринт — шестиуровневый лабиринт с огромными туннелями, множеством тайных комнат, лестницами и препятствиями, которые предстоит пройти каждому ребёнку.

Помимо экстремальных развлечений в «Мегалэнде» присутствует и традиционная развлекательная часть, состоящая из внушительного парка игровых автоматов, призотеки и детского сада для самых маленьких. Были сохранены и полюбившиеся ранее total cube, 5D cinema и «Ветерок» — американская горка с крутыми спусками и подъемами.

В парке можно оставить ребёнка под присмотром гувернёра и спокойно продолжить шопинг и отметить день рождения вашего чада, выбрав уникальный сценарий праздника. Также есть уютная пиццерия, где можно устроить праздничный банкет или просто перекусить.

Обладатели расчётной карты парка «Фэнси Фокс» смогут обменять её на карту привилегий парка «Мегалэнд» и получить 5 игр бесплатно!

Открытие парка «Мегалэнд» состоится 1 июня!

ТРЦ «Планета», 2 уровень. тел. 20−02−32.

megalandpark.ru

vk.com/megalandnvz