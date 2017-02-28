Россияне рассказали о своих отпускных планах в новом опросе, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения.

«37% опрошенных в мае этого года сказали, что если бы у них были возможность и необходимые средства, то они предпочли бы отдыхать в Крыму», — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, рассказывает РИА Новости.

При этом больше остальных желание отправиться на полуостров выражено у женщин и жителей сел — на уровне 41%.

Специалист также добавил, что за последние три года привлекательность этого туристического направления только растёт. Если в 2014 году весенние опросы показали, что только 8% называют отдых в Крыму отдыхом своей мечты, то в 2015 году их было уже 27%, в 2016 — 36%. Сейчас это число выросло до 37%. Валерий Федоров назвал это направление «абсолютным лидером».

Данные были получены в ходе всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник» 27−28 апреля и 16−18 мая среди 1,6 тыс. жителей 80 регионах.