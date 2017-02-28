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Почти четверть россиян мечтают провести отпуск в Крыму

Сегодня 10:55
482
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
all-realty-krym.ru

Россияне рассказали о своих отпускных планах в новом опросе, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения.

«37% опрошенных в мае этого года сказали, что если бы у них были возможность и необходимые средства, то они предпочли бы отдыхать в Крыму», — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, рассказывает РИА Новости.

При этом больше остальных желание отправиться на полуостров выражено у женщин и жителей сел — на уровне 41%.

Специалист также добавил, что за последние три года привлекательность этого туристического направления только растёт. Если в 2014 году весенние опросы показали, что только 8% называют отдых в Крыму отдыхом своей мечты, то в 2015 году их было уже 27%, в 2016 — 36%. Сейчас это число выросло до 37%. Валерий Федоров назвал это направление «абсолютным лидером».

Данные были получены в ходе всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник» 27−28 апреля и 16−18 мая среди 1,6 тыс. жителей 80 регионах.

Комментарии 13
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Прохожий
19 2
Да ладно,146% россиян только и мечтают об крыме.
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NN
8 0
женщины мечтают отдохнуть в Крыму ? ну так понятно мужчины то пока на передовой в Донбассе
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Ветер перемен...
15 1
Ложь, 3,14здешь и провокация единорасов! Все россияне мечтают о нормальной жизни, достатке,о качественной еде,нормальной соц сфере,дешёвом ЖКХ, бензине,низких налогах,качественных дорогах,о безопасности своей страны,о правительстве которое отдаст последнюю рубашку своему народу,а не взрывать метро,о счастье для наших детей и ещё много о чём. А Крым,это так,просто,Крым.
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nick
2 0
так денег нет, потому и говорят. все равно не поедут,А вроде как признать,Что зря кричали- крым наш не получаться

а вот скажи им-мы готовы оплатить 50 000р вашего отдыха в любом месте уже бы вероятно могли и по другому сказать
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123
4 0
От нас до Крыма билеты стоят под 50 тыс. Плюс там снять жилье (от 2 тыс сутки), еда (намного дороже, чем поесть в Тае например), развлечения. На эти деньги можно купить путёвку заграницу в двоем.
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Хрущёв
0 2
пропаганда
Коба, сам ты пропаганада, не зря я тебя на 20 м сьезде поимел)
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Друзья, не ссортесь,
1 0
на ВГ появился новый блестящий журналист.
Если вы не заметили, - мы обсуждаем теперь не то, куда поедут или съездили в отпуск дорогие россияне, а... мечты.
Мечты об отпуске мечты.
Такой тонкий троллинг трудно разглядеть, но он того стОит.

"Абсолютный лидер отдыха мечты", "если бы у них были средства", - это сильно.
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Артём 9487
0 0
Ложь, 3,14здешь и провокация единорасов! Все россияне мечтают о нормальной жизни, достатке,о качественной еде,нормальной соц сфере,дешёвом ЖКХ, бензине,низких налогах,качественных дорогах,о безопасности своей страны,о правительстве которое отдаст последнюю рубашку своему народу,а не взрывать метро,о счастье для наших детей и ещё много о чём. А Крым,это так,просто,Крым.
этого россиянам не видать при их жизни
зато, судьбу Украины или Киргизии могут разделить
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:
1 0
Усиление поддержки разными методами крымских турбизнесов сынка генпрокурора?
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