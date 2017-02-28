В соцсетях были крайне возмущены странным поступком полиции — они задержали ребёнка, читавшего на Арбате стихи.
О задержании малолетнего мальчика в центре столицы сообщила на своей странице в «Фейсбуке» журналистка Люся Штейн. По её словам, полицейские не представились и не рассказали, на каком основании был задержан ребёнок, который к тому моменту впал в истерику. Она также опубликовала видео со скандального задержания.
Позже в МВД рассказали, с чем был связан поступок их сотрудника. Как поясняет РБК, полицейские сочли, что ребёнок потерялся, поскольку находился на улице без взрослых.
В пресс-службе уточнили, что мальчик подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Так как тот не объяснил полицейским, где его родители, они сочли, что в центре столицы он находится без родителей.
«Мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел, потому что он находился в центре Москвы один. Маму вызвали в полицию для разбирательства», — добавил дежурный пресс-службы.
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Который покушался на наших любимых депутатов, любимых министров во главе с любимым премьером и горячо любимым гарантом!
А стихи - это не стихи, а заклинания и прочие мантры!
Но полицию не обманешь!
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Ксения, волнуюсь за Вашу карьеру в ВГ, постарайтесь делать упор на развлекательный контент.
Который покушался на наших любимых депутатов, любимых министров во главе с любимым премьером и горячо любимым гарантом!
А стихи - это не стихи, а заклинания и прочие мантры!
Но полицию не обманешь!
Вы считаете что это нормально, когда 9-летний ребёнок шляется один без присмотра, да ещё и в большом городе.
А потом, когда что-то случается, то сразу все кудахтать начинают.
Что же вы не приводите пример "А как у них?", а сразу разгоготались?
Например,
"В Великобритании оставление детей в возрасте до 14 лет одних без присмотра взрослых считается уголовным преступлением.
В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного (без присмотра родителей или взрослых) даже на 10‑15 минут".
Я не могу вставить ссылку
Ребенка это заставляли делать родители.
Мальчик находился на улице без присмотра и подходил к прохожим и водителям автомашин на улице Воздвиженка. Полицейские доставили задержанного в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей".
Вы считаете что это нормально, когда 9-летний ребёнок шляется один без присмотра, да ещё и в большом городе.
А потом, когда что-то случается, то сразу все кудахтать начинают.
Что же вы не приводите пример "А как у них?", а сразу разгоготались?
Например,
"В Великобритании оставление детей в возрасте до 14 лет одних без присмотра взрослых считается уголовным преступлением.
В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного (без присмотра родителей или взрослых) даже на 10‑15 минут".
В сторонке прохаживался папаша ребёнка, а на лавке в 25 метрах от ребёнка сидела на лавке и читала книгу его мачеха. Написано, что ребёнок попрошайничал. Никто его ногами не пинал.
В сторонке прохаживался папаша ребёнка, а на лавке в 25 метрах от ребёнка сидела на лавке и читала книгу его мачеха. Написано, что ребёнок попрошайничал. Никто его ногами не пинал.
А работать родители не пробовали? Или сами бы попрошайничали, но не ребёнка же заставлять этим заниматься.
Во, нормально ... сами в сторонке стоят, а ребёнка малолетнего попрошайничать заставили.
Вы считаете что это нормально, когда 9-летний ребёнок шляется один без присмотра, да ещё и в большом городе.
А потом, когда что-то случается, то сразу все кудахтать начинают.
Что же вы не приводите пример "А как у них?", а сразу разгоготались?
Например,
"В Великобритании оставление детей в возрасте до 14 лет одних без присмотра взрослых считается уголовным преступлением.
В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного (без присмотра родителей или взрослых) даже на 10‑15 минут".