В соцсетях были крайне возмущены странным поступком полиции — они задержали ребёнка, читавшего на Арбате стихи.

О задержании малолетнего мальчика в центре столицы сообщила на своей странице в «Фейсбуке» журналистка Люся Штейн. По её словам, полицейские не представились и не рассказали, на каком основании был задержан ребёнок, который к тому моменту впал в истерику. Она также опубликовала видео со скандального задержания.

Позже в МВД рассказали, с чем был связан поступок их сотрудника. Как поясняет РБК, полицейские сочли, что ребёнок потерялся, поскольку находился на улице без взрослых.

В пресс-службе уточнили, что мальчик подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Так как тот не объяснил полицейским, где его родители, они сочли, что в центре столицы он находится без родителей.