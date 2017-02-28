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Полиция задержала 9-летнего школьника за чтение «Гамлета»

Сегодня 12:30
731
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rusimperia-inf.ru

В соцсетях были крайне возмущены странным поступком полиции — они задержали ребёнка, читавшего на Арбате стихи.

О задержании малолетнего мальчика в центре столицы сообщила на своей странице в «Фейсбуке» журналистка Люся Штейн. По её словам, полицейские не представились и не рассказали, на каком основании был задержан ребёнок, который к тому моменту впал в истерику. Она также опубликовала видео со скандального задержания.

Позже в МВД рассказали, с чем был связан поступок их сотрудника. Как поясняет РБК, полицейские сочли, что ребёнок потерялся, поскольку находился на улице без взрослых.

В пресс-службе уточнили, что мальчик подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Так как тот не объяснил полицейским, где его родители, они сочли, что в центре столицы он находится без родителей.

«Мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел, потому что он находился в центре Москвы один. Маму вызвали в полицию для разбирательства», — добавил дежурный пресс-службы.

Комментарии 12
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Ой,ёй,ёй...
15 6
Полицейские наверно подозревали, что под видом маленького мальчика в центр нашей любимой столицы пробрался злобный карлик-т е р р о р и с т!
Который покушался на наших любимых депутатов, любимых министров во главе с любимым премьером и горячо любимым гарантом!
А стихи - это не стихи, а заклинания и прочие мантры!
Но полицию не обманешь!
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Просто царь
0 11
Не задержали, не задержали я сам пришел
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Гамлет, в наших реалиях - это политика, ув. Ксения,
5 4
там короля убивают.
Политика ВГ - сознательный уход от политики.

Ксения, волнуюсь за Вашу карьеру в ВГ, постарайтесь делать упор на развлекательный контент.
ответить
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Миша
10 3
Полицейские наверно подозревали, что под видом маленького мальчика в центр нашей любимой столицы пробрался злобный карлик-т е р р о р и с т!
Который покушался на наших любимых депутатов, любимых министров во главе с любимым премьером и горячо любимым гарантом!
А стихи - это не стихи, а заклинания и прочие мантры!
Но полицию не обманешь!
Странно - потерявшийся ребёнок испугался "спасителей"? А может полицаи задержали его за "несанкционированные" стихи? В ближайшее время дума обязательно рассмотрит соответствующий законопроект, чтобы выгуливать детей только на поводке, установленной законом длины? Запретили же взрослым протестовать, приближаться друг к другу не менее чем на 50 м, и разговаривать между собой только в присутствии "правоохранителей", и только на санкционированные темы. Мы живём в каком-то странном государстве абсурда. У нас не вертикаль, а загогулина, как и завещал Ельцин.
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ага .....
3 4
Странно - потерявшийся ребёнок испугался "спасителей"? А может полицаи задержали его за "несанкционированные" стихи? В ближайшее время дума обязательно рассмотрит соответствующий законопроект, чтобы выгуливать детей только на поводке, установленной законом длины? Запретили же взрослым протестовать, приближаться друг к другу не менее чем на 50 м, и разговаривать между собой только в присутствии "правоохранителей", и только на санкционированные темы. Мы живём в каком-то странном государстве абсурда. У нас не вертикаль, а загогулина, как и завещал Ельцин.
Да никто его не задерживал. Правильно и сделали, что доставили в отдел. Он, скорее всего попрошайничал, вот и читал Гамлета. А что, надо было пройти мимо?
Вы считаете что это нормально, когда 9-летний ребёнок шляется один без присмотра, да ещё и в большом городе.
А потом, когда что-то случается, то сразу все кудахтать начинают.
Что же вы не приводите пример "А как у них?", а сразу разгоготались?
Например,
"В Великобритании оставление детей в возрасте до 14 лет одних без присмотра взрослых считается уголовным преступлением.

В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного (без присмотра родителей или взрослых) даже на 10‑15 минут".
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Кен
0 3
Выложите полное видео, где менты избивают ребенка ногами и бабу которая пытается его спасии


Я не могу вставить ссылку
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РГ
3 0
"Сотрудники московской полиции задержали девятилетнего мальчика, который попрошайничал в вечернее время на Арбате, читая стихи.
Ребенка это заставляли делать родители.
Мальчик находился на улице без присмотра и подходил к прохожим и водителям автомашин на улице Воздвиженка. Полицейские доставили задержанного в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей".
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РГ
0 0
Да никто его не задерживал. Правильно и сделали, что доставили в отдел. Он, скорее всего попрошайничал, вот и читал Гамлета. А что, надо было пройти мимо?
Вы считаете что это нормально, когда 9-летний ребёнок шляется один без присмотра, да ещё и в большом городе.
А потом, когда что-то случается, то сразу все кудахтать начинают.
Что же вы не приводите пример "А как у них?", а сразу разгоготались?
Например,
"В Великобритании оставление детей в возрасте до 14 лет одних без присмотра взрослых считается уголовным преступлением.

В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного (без присмотра родителей или взрослых) даже на 10‑15 минут".
Как оказалось, ребёнок был не один. Родители его отправили попрошайничать.
В сторонке прохаживался папаша ребёнка, а на лавке в 25 метрах от ребёнка сидела на лавке и читала книгу его мачеха. Написано, что ребёнок попрошайничал. Никто его ногами не пинал.
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Миша
0 3
Как оказалось, ребёнок был не один. Родители его отправили попрошайничать.
В сторонке прохаживался папаша ребёнка, а на лавке в 25 метрах от ребёнка сидела на лавке и читала книгу его мачеха. Написано, что ребёнок попрошайничал. Никто его ногами не пинал.
Если семья вынуждена жить попрошайничеством, то надо было задержать тех, кто их довёл их до такого состояния. Если МРОТ только в необозримом будущем достигнет порога выживания, то к ответственности надо привлечь наверное не детей и родителей.
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РГ
0 0
Если семья вынуждена жить попрошайничеством, то надо было задержать тех, кто их довёл их до такого состояния. Если МРОТ только в необозримом будущем достигнет порога выживания, то к ответственности надо привлечь наверное не детей и родителей.
Что значит "семья вынуждена жить попрошайничеством"??!
А работать родители не пробовали? Или сами бы попрошайничали, но не ребёнка же заставлять этим заниматься.
Во, нормально ... сами в сторонке стоят, а ребёнка малолетнего попрошайничать заставили.
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Миша
0 3
Да никто его не задерживал. Правильно и сделали, что доставили в отдел. Он, скорее всего попрошайничал, вот и читал Гамлета. А что, надо было пройти мимо?
Вы считаете что это нормально, когда 9-летний ребёнок шляется один без присмотра, да ещё и в большом городе.
А потом, когда что-то случается, то сразу все кудахтать начинают.
Что же вы не приводите пример "А как у них?", а сразу разгоготались?
Например,
"В Великобритании оставление детей в возрасте до 14 лет одних без присмотра взрослых считается уголовным преступлением.

В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного (без присмотра родителей или взрослых) даже на 10‑15 минут".
А то, что Германия во время войны "без присмотра родителей" брала кровь у детей, почему умолчали? И зачем нам впаривать законы чужих стран и народов? Окончательно признаётесь в своей никчёмности и неспособности устроить собственную жизнь, где дети смогли бы жить свободно и безопасно, а родители гарантировано содержать семьи, без страха за детей?
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