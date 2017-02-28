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Известный хоккеист высказался в защиту «Металлурга»

Сегодня 14:00
288
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sport.kazanfirst.ru

О своём отношении к недавнему исключению «Металлурга» из КХЛ недавно рассказал Форвард сборной России и клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

По его словам, количество команд в КХЛ действительно надо сократить, но не за счёт «Металлурга». По мнению хоккеиста, также необходимо установить жёсткий потолок зарплат, по принципу НХЛ.

«Я разговаривал с парой хоккеистов. Они рассказывали, что когда в конце сезона приезжаешь к „Кузне“, там фарм-клуб играет. Это огромный минус. Но лига должна найти способ, чтобы как-то взаимодействовать с командами, помогать деньгами. Если есть заработок у КХЛ, надо помогать бедным. А то всех перспективных игроков оттуда забирают. Конечно, в Новокузнецке мало какие болельщики пойдут смотреть на фарм-клуб. А когда выступают лучшие хоккеисты, которые не смотрят в сторону других команд — на них люди пойдут. Думаю, и билеты там недорогие», — цитирует Евгения Малкина Sports.ru.

Он добавил, что сейчас КХЛ уходит от российского чемпионата в сторону Европы и Азии с целью популяризировать чемпионат, но стоило бы «сделать очень сильный чемпионат именно внутри России», а уже после этого добавлять иностранные клубы.

«Вы не те команды сокращаете!», — заключил спортсмен.

Комментарии 4
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0 0
А что по этому поводу скажут Бобровский, Орлов и другие наши звезды, взрощенные местной школой хоккея?
Они вообще как-то за альма-матер переживают, или им политика не позволяет слово молвить?
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Серж
0 0
высказать свою позицию не сложно. а толку? выходит что все из-за денег и руководства клуба. и решилось все не за один день. теперь остались одни сожаления
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Ivan
1 0
Всем давно наплевать на спорт в Кузбассе, и то что металлург убрали из КХЛ тому подтверждение, а то что мэр нашего города пытается что то сделать - это все ерунда, где он раньше то был?
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Александр
0 0
Играть надо было как следует,а потом жаловаться что убрали из КХЛ и на зарплату с примей и бонусами.
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