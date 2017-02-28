О своём отношении к недавнему исключению «Металлурга» из КХЛ недавно рассказал Форвард сборной России и клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

По его словам, количество команд в КХЛ действительно надо сократить, но не за счёт «Металлурга». По мнению хоккеиста, также необходимо установить жёсткий потолок зарплат, по принципу НХЛ.

«Я разговаривал с парой хоккеистов. Они рассказывали, что когда в конце сезона приезжаешь к „Кузне“, там фарм-клуб играет. Это огромный минус. Но лига должна найти способ, чтобы как-то взаимодействовать с командами, помогать деньгами. Если есть заработок у КХЛ, надо помогать бедным. А то всех перспективных игроков оттуда забирают. Конечно, в Новокузнецке мало какие болельщики пойдут смотреть на фарм-клуб. А когда выступают лучшие хоккеисты, которые не смотрят в сторону других команд — на них люди пойдут. Думаю, и билеты там недорогие», — цитирует Евгения Малкина Sports.ru.

Он добавил, что сейчас КХЛ уходит от российского чемпионата в сторону Европы и Азии с целью популяризировать чемпионат, но стоило бы «сделать очень сильный чемпионат именно внутри России», а уже после этого добавлять иностранные клубы.