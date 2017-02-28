Новосибирский метеоролог оставил свой пост на станции и начал экстремальный пеший поход.

Речь идёт о сотруднике морской гидрометеорологической станции Зимнегорский Маяк на Зимнем берегу Белого моря. Туда новосибирец прибыл 12 мая в командировку, а уже спустя 10 дней решил сбежать с опостылевшего места работы.

«22 мая молодой человек ушел с метеостанции, ничего не сказав своему единственному напарнику. Тот, обнаружив исчезновение коллеги, решил, что он отправился пешком в сторону Архангельска по берегу моря. Информация о его исчезновении поступила к спасателям только в четверг», — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Архангельскую областную службу спасения.

Ему удалось пройти около 65 км по труднодоступной местности, поход занял четыре дня. Накануне утром к маяку «Зимнегорский» выехал катер МЧС — он обследовал береговую линию и рыбацкие избы, но мужчину не обнаружил.

Позже новосибирец успешно добрался до деревни Патракеевка, где местные жители накормили и обогрели его. Затем он добрался до соседней деревни Лапоминка, а оттуда продолжил движение до Архангельска на попутном транспорте.