В Новокузнецке дали отсчёт дней до 400-летия города
Сегодня 15:15
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Сегодня, 27 мая, в Новокузнецке начат обратный отсчёт до 400-летия города.
На площадке в арт-сквере проходит концерт и конкурсы, в которых может поучаствовать каждый желающий. Посетителям также предлагают сфотографироваться в тантамаресках вместе с известными горожанами и загадать желание, повязав специальную ленточку.
Вечером на Театральной площади пройдёт маппинг-шоу, а также будут показаны лучшие поздравления с предстоящим юбилеем, о которых ранее писал ВашГород.ру.
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