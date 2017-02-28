Сегодня, 27 мая, в Новокузнецке начат обратный отсчёт до 400-летия города.

На площадке в арт-сквере проходит концерт и конкурсы, в которых может поучаствовать каждый желающий. Посетителям также предлагают сфотографироваться в тантамаресках вместе с известными горожанами и загадать желание, повязав специальную ленточку.

Вечером на Театральной площади пройдёт маппинг-шоу, а также будут показаны лучшие поздравления с предстоящим юбилеем, о которых ранее писал ВашГород.ру.