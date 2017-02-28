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Новосибирск: Карта выходных с 26 по 28 мая

В Новокузнецке дали отсчёт дней до 400-летия города

Сегодня 15:15
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Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vashgorod.ru

Сегодня, 27 мая, в Новокузнецке начат обратный отсчёт до 400-летия города.

На площадке в арт-сквере проходит концерт и конкурсы, в которых может поучаствовать каждый желающий. Посетителям также предлагают сфотографироваться в тантамаресках вместе с известными горожанами и загадать желание, повязав специальную ленточку.

Вечером на Театральной площади пройдёт маппинг-шоу, а также будут показаны лучшие поздравления с предстоящим юбилеем, о которых ранее писал ВашГород.ру.

Комментарии 1
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Лысенко, учись по русски говорить когда пытаешься что-то сказать широкому кругу людей.
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