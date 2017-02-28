Практика отключения горячей воды на время проверок теплоносителей может вскоре исчезнуть в России.
Об этом заявили в Минстрое. Уже в ближайшее время эксперимент пройдёт в двух российских регионах, а затем, в случае его успешности, практика распространится и на оставшуюся часть России, сообщает RNS.
«Мы планируем к 2022 году выйти на семидневный срок. В порядке эксперимента несколько крупнейших компаний обещают нам под нашим контролем провести эксперимент — не отключать горячую воду вообще в двух городах нашей страны. Если это получится, мы, конечно, сформируем нормативные требования поэтапно перейти к этой технологии. И надо понять, сколько это будет стоить. Эта проблема заботит каждого нормального потребителя. Это наш быт, и мы хотим сделать этот быт лучше», — рассказал главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис.
Как минимум, по его словам, подобным экспериментом специалисты могут добиться, если не отмены, то уменьшения периода, в который будет отключаться горячая вода.
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