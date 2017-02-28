У россиян появилась возможность общаться через еще один отечественный мессенджер.

Новый мобильный сервис ТамТам запустила компания Mail.Ru Group. Приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники». Оно позволяет общаться с людьми, контакты которых внесены в записную книгу телефона, а также находить друзей среди пользователей проектов Mail.Ru Group.

С помощью ТамТам можно переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с гиф-анимацией, отправлять фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение стабильно работает при слабом интернет-подключении. Отправлять сообщения можно также в офлайн-режиме — в этом случае сообщения отправляются автоматически при подключении к интернету, — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В ТамТам также есть опция организации чатов, каналов. Вести каналы смогут не только СМИ и блогеры, но обычные пользователи.

Приложение можно скачать в магазинах программ для мобильных устройств.