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В России появился новый мессенджер

Сегодня 07:54
924
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ria.ru

У россиян появилась возможность общаться через еще один отечественный мессенджер.

Новый мобильный сервис ТамТам запустила компания Mail.Ru Group. Приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники». Оно позволяет общаться с людьми, контакты которых внесены в записную книгу телефона, а также находить друзей среди пользователей проектов Mail.Ru Group.

С помощью ТамТам можно переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с гиф-анимацией, отправлять фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение стабильно работает при слабом интернет-подключении. Отправлять сообщения можно также в офлайн-режиме — в этом случае сообщения отправляются автоматически при подключении к интернету, — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В ТамТам также есть опция организации чатов, каналов. Вести каналы смогут не только СМИ и блогеры, но обычные пользователи.

Приложение можно скачать в магазинах программ для мобильных устройств.

Комментарии 4
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Ветер перемен...
5 4
Отечественный мессенджер значит? Контроль,тотальный контроль населения. Типа ради нашей же безопасности, ага.
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Жак Фреско из Флориды
0 0
Телеграм - рулит...
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Жак Фреско из Флориды
0 0
Проект Венера. Мир без политики, нищеты и войн. Смотри фильм "Рай или Забвение" (2012 г.)
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алекс
0 0
Проект Венера. Мир без политики, нищеты и войн. Смотри фильм "Рай или Забвение" (2012 г.)
Смотри фильм иди и смотри если конечно он есть в сети до сих пор.
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