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Учёные узнали, какая погода мешает выспаться

Сегодня 09:21
540
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mikelavere.com

Учёные выяснили, в какую погоду выспаться сложнее всего.

На сон негативно влияет повышение температуры ночью. К таким выводам пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, пишет РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные общих медицинских исследований, собранные с 2002 по 2011 годы при участии 765 тысяч жителей США. Затем они сопоставили сведения о случаях недостаточного сна и информацию метеорологических служб о температурных условиях.

В результате выяснилось, что аномальный рост температуры на 1 градус по Цельсию приводит к трём случаям недостатка сна на 100 человек в месяц. Негативное влияние потепления в ночное время становится более острым в летний период.

Учёные также отметили, что лица с более низким материальным достатком, а также те, кто старше 65 лет, больше остальных страдают от недосыпа, связанного со скачками температуры.

Комментарии 3
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Вот ведь
6 0
Учёным уже заняться нечем.. Это и ребёнку понятно, что в жару спать труднее. Выяснили они..
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Андрей
1 0
Лучше бы выяснили почему Россия в жопе
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zz
0 0
Лучше бы выяснили почему Россия в жопе
Об этом давно даже на заборе написано.
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