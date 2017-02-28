Учёные выяснили, в какую погоду выспаться сложнее всего.

На сон негативно влияет повышение температуры ночью. К таким выводам пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, пишет РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные общих медицинских исследований, собранные с 2002 по 2011 годы при участии 765 тысяч жителей США. Затем они сопоставили сведения о случаях недостаточного сна и информацию метеорологических служб о температурных условиях.

В результате выяснилось, что аномальный рост температуры на 1 градус по Цельсию приводит к трём случаям недостатка сна на 100 человек в месяц. Негативное влияние потепления в ночное время становится более острым в летний период.

Учёные также отметили, что лица с более низким материальным достатком, а также те, кто старше 65 лет, больше остальных страдают от недосыпа, связанного со скачками температуры.