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Новосибирск: Карта выходных с 26 по 28 мая

Новокузнечане увидели уникальное световое шоу

Сегодня 11:00
808
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Оно стало кульминацией праздничных мероприятий, развернувшихся в городе в субботу, 27 мая.

Напомним, в этот день Новокузнецк начал обратный отсчёт до 400-летнего юбилея. Мэппинг-шоу было посвящено теме истории и звёздных имён города, пишет SU.

Презентацию транслировали на фасаде здания Новокузнецкого драматического театра. Полюбоваться световым шоу пришло множество горожан.

Комментарии 9
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veter*ok
3 0
Все было хорошо,пока не приехал глава!
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veter*ok
1 0
а сегодня салют в 12.00 к дню пограничника зачем? солнце ведь,не видно ничего было..лучше уж пару-тройку залпов из Ак,а салют вечером...идиоты,чес-слово!
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Кузя Кукарекин
4 0
Да б...ь, денег в бюджете нет, а они на фейерверки и световые шоу последнее фигачат. Народ, вы фейерверков не насмотрелись?! Да ещё и по 10 минут! Может пора уже отходить от ритуала пускания денег на ветер?
Забыли, что уже у населения власти денег просили на праздник города?
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veter*ok
0 0
Кузя,до нас деньги все равно не дойдут..
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Как все было на само деле
0 0
Читаем "Большой репортаж" Котафея на Кузпрессе:
kuzpress. ru/culture/28-05-2017/52991. html#c942013
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***
0 0
шоу для ватников. зачем со сцены орать через каждое слово Новокузнеееееееецк? жаль что на видео не слышно, что на самом деле кричал народ недомерку.
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(--)
0 0
Читаем "Большой репортаж" Котафея на Кузпрессе:
kuzpress. ru/culture/28-05-2017/52991. html#c942013
Спасибо, улыбнуло. Другого и не ожидали от устроителей из сельхозклуба с их деревенской творчУской интюлюххенцией. )))
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Вася
0 0
Шоу больше похожее на пропоганду.
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**$**
0 0
Надо было это праздничное мероприятие сделать из одного только номера - чтобы кузя вышел на сцену и тверк сбацал.
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