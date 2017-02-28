Новокузнечане увидели уникальное световое шоу
Сегодня 11:00
808
Оно стало кульминацией праздничных мероприятий, развернувшихся в городе в субботу, 27 мая.
Напомним, в этот день Новокузнецк начал обратный отсчёт до 400-летнего юбилея. Мэппинг-шоу было посвящено теме истории и звёздных имён города, пишет SU.
Презентацию транслировали на фасаде здания Новокузнецкого драматического театра. Полюбоваться световым шоу пришло множество горожан.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Забыли, что уже у населения власти денег просили на праздник города?
kuzpress. ru/culture/28-05-2017/52991. html#c942013
kuzpress. ru/culture/28-05-2017/52991. html#c942013