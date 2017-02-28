Оно стало кульминацией праздничных мероприятий, развернувшихся в городе в субботу, 27 мая.

Напомним, в этот день Новокузнецк начал обратный отсчёт до 400-летнего юбилея. Мэппинг-шоу было посвящено теме истории и звёздных имён города, пишет SU.

Презентацию транслировали на фасаде здания Новокузнецкого драматического театра. Полюбоваться световым шоу пришло множество горожан.