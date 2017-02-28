Дети до 3 лет смогут посетить представление бесплатно.
Североамериканские животные начнут свои выступления на площади Общественных мероприятий в четверг, 1 июня. Морские артисты будут петь, рисовать, танцевать, а также выполнять сложные акробатические номера.
Стоимость билета 600 рублей. Детям до 3 лет вход бесплатный.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.