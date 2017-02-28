Дети до 3 лет смогут посетить представление бесплатно.

Североамериканские животные начнут свои выступления на площади Общественных мероприятий в четверг, 1 июня. Морские артисты будут петь, рисовать, танцевать, а также выполнять сложные акробатические номера.

Стоимость билета 600 рублей. Детям до 3 лет вход бесплатный.