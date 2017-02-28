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Новокузнечан приглашают на шоу белых китов

Сегодня 07:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/shou_kit

Дети до 3 лет смогут посетить представление бесплатно.

Североамериканские животные начнут свои выступления на площади Общественных мероприятий в четверг, 1 июня. Морские артисты будут петь, рисовать, танцевать, а также выполнять сложные акробатические номера.

Стоимость билета 600 рублей. Детям до 3 лет вход бесплатный.

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