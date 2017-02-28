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Новосибирск: Карта выходных с 26 по 28 мая

Из популярного ведущего Сергея Дружко сделали певца

Сегодня 12:30
350
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gamebomb.ru

Ролик с поющим Дружко взорвал Сеть.

Сергей Дружко стал героем музыкального клипа «Лайки крутятся». Его создатель — популярный видеоблогер Enjoykin, известный музыкальными переделками интернет-роликов.

Автор смонтировал клип, используя фрагменты из нового интернет-шоу, которое ведёт Сергей Дружко. Центральной темой песни стали тренды интернета: лайки, влоги, мемы, хайп и другие фирменные термины, используемые Дружко в своих видео.

Ролик был опубликован в Сети 26 мая. Как сообщает Gamebomb.ru, всего за сутки его посмотрели почти 1,5 миллиона человек. К 28 мая видео получило без малого 3 миллиона просмотров.

Комментарии 3
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Андрей
2 0
А что нет то,потом в депутаты
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мистер кот
0 0
А что нет то,потом в депутаты
он и раньше песни пел, а это микс фраз
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