Ролик с поющим Дружко взорвал Сеть.

Сергей Дружко стал героем музыкального клипа «Лайки крутятся». Его создатель — популярный видеоблогер Enjoykin, известный музыкальными переделками интернет-роликов.

Автор смонтировал клип, используя фрагменты из нового интернет-шоу, которое ведёт Сергей Дружко. Центральной темой песни стали тренды интернета: лайки, влоги, мемы, хайп и другие фирменные термины, используемые Дружко в своих видео.

Ролик был опубликован в Сети 26 мая. Как сообщает Gamebomb.ru, всего за сутки его посмотрели почти 1,5 миллиона человек. К 28 мая видео получило без малого 3 миллиона просмотров.