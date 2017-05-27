В Москве подвели итоги ежегодной Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 Авто 2017».
Лучшие автомобили в этом конкурсе выбирают журналисты, которые формируют представительное жюри. Машины оцениваются по соотношению цена-качество, дизайну, техническим инновациям, комфорту и практичности. Список номинантов ограничен годом появления на российском рынке — в данном случае, несмотря на цифру в названии премии, речь идёт о 2016-ом, уточняет «Российская газета».
Среди «компактных городских автомобилей» лучшим признан автомобиль «Ауди A3». В номинации «Большой и представительский городской автомобиль» пальма первенства досталась новому «Вольво Эс 90».
Первое место среди «компактных кроссоверов/внедорожников и автомобилей повышенной проходимости» занял «Хёндай Грета». А лучшим из «больших кроссоверов/внедорожников» стал «Кадиллак Икс Т5».
В номинации «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет» победил «Ниссан Джи Ти Эр», а среди «легких коммерческих автомобилей/пикапов» — новый «Фольксваген Амарок».
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Ольга, вижу вы большой специалист в транскрипции, помогите, пожалуйста - никак не удается прочитать название итальянского суперкара. Не поможете? - Pagani Huayra, как бы вы прочитали, озвучали? Спасибо.