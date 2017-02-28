Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 26 по 28 мая

Новокузнечан обманули про сроки ремонта памятника Маяковскому

Сегодня 15:30
147
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Власти Новокузнецка не выполнили очередное обещание.

Ремонт памятника Владимиру Маяковскому затянулся. Его должны были завершить к 27 мая — к дате начала обратного отсчёта до 400-летия Новокузнецка. Об этом в начале апреля заявлял глава города Сергей Кузнецов.

Однако к озвученному времени новокузнечане не увидели обновлённого «Маяковского». Облицовка памятника почти заменена, а вот фундамент до сих пор раскурочен, пишет SU.

Напомним, ремонт объекта культурного наследия начался 27 марта. Власти также пообещали привести в порядок площадь вокруг монумента, территорию перед кинотеатром «Октябрь» и мост через Абушку рядом.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Павел Фомин
0 0
Объектом культурного наследия хоть как то занимаются, а вот обещанный Кузнецовым к концу мая снос некультурного наследия на дом бытовской кольцевой развязке, явно не состоится.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ