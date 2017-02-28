Власти Новокузнецка не выполнили очередное обещание.

Ремонт памятника Владимиру Маяковскому затянулся. Его должны были завершить к 27 мая — к дате начала обратного отсчёта до 400-летия Новокузнецка. Об этом в начале апреля заявлял глава города Сергей Кузнецов.

Однако к озвученному времени новокузнечане не увидели обновлённого «Маяковского». Облицовка памятника почти заменена, а вот фундамент до сих пор раскурочен, пишет SU.

Напомним, ремонт объекта культурного наследия начался 27 марта. Власти также пообещали привести в порядок площадь вокруг монумента, территорию перед кинотеатром «Октябрь» и мост через Абушку рядом.