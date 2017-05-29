На Change.org ежедневно подписывают петиции тысячи россиян. А есть ли смысл?

Из длинного списка инициатив успеха добиваются единицы — они перечислены на главной странице сайта. Другие провисают мёртвым грузом, даже набрав тысячи голосов. Из самых нашумевших это просьба наказать за смертельное ДТП экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина и отправить в отставку Дмитрия Медведева.

Почему так происходит? У петиций на Change.org нет юридической силы. Власти и ведомства не могут рассматривать прошения, так как для подписи на площадке мы указываем лишь электронную почту, фамилию-имя, страну и город, или просто заходим через аккаунт в соцсети. А чтобы голос обрёл законность, его нужно подкрепить паспортными данными.

Как же те кампании, которые победили, спросите вы. Во-первых, их немного. Во-вторых, в основе обычно душещипательная история, благодаря чему петиция попала в федеральные СМИ, набрала огромный резонанс и привлекла внимание власти.

Но даже трогательная история, к сожалению, не гарантирует успех. Что уж говорить о просьбах уволить чиновника или разобраться с бездействием органов.

Где тогда создавать петицию? Государство специально для этого, по указу Владимира Путина сделало площадку «Российская общественная инициатива». Начать кампанию или проголосовать за идею можно через аккаунт на «Госуслугах». При регистрации на этом портале вы указываете информацию о паспорте и СНИЛС — значит, подпись будет законной.

Если инициатива на «РОИ» за год набирает 100 000 подписей, её рассматривает экспертная группа. Известны случаи, когда кампанию брали за основу для закона. Так было с просьбой создать вокруг крупных городов «Зелёный щит» из лесов и оборудовать все железнодорожные переезды видеорегистраторами.

Между тем Change.org недавно ввёл плату за пиар петиций. За сумму от 200 до 1000 рублей, которую может пожертвовать любой неравнодушный, инициативу покажут заинтересованным пользователям, и, возможно, они присоединятся к кампании. За 200 рублей вашу петицию увидят ещё 400 человек, за 300 рублей — 600 человек, за 500 рублей — 1000, и за 1000 рублей — 2000 человек.

С этим столкнулись фанаты, желающие оставить новокузнецкую хоккейную команду «Металлург» в КХЛ. Напомним, спортсменов отстранили от участия в лиге в сезоне 2017−2018. Новокузнечане адресовали Владимиру Путину петицию с просьбой вмешаться в ситуацию. На момент написания материала её поддержали 7 156 человек. Можно предположить, что неравнодушные фанаты решат помочь кампании и повысить число подписей, и, вероятней всего, выкинут деньги на ветер.

http://vashgorod.ru/news/52 224