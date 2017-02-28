Сексуальное воздержание вредит женскому здоровью.
О результатах нового исследования сообщили специалисты американской клиники Майо, пишет электронная газета «Век».
Так, воздержание подрывает механизм защиты организма от стресса и ослабляет иммунитет. По словам экспертов, длительное отсутствие секса грозит развитием инфекций мочевыводящих путей.
Кроме того, повышается вероятность набора лишнего веса. Также у женщин постепенно ухудшается память.
В то же время положительное влияние секса на организм оказывается под вопросом, если половой акт не приносит человеку удовлетворения.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.