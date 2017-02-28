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Здоровый город

Медики рассказали об опасности сексуального воздержания для женщин

Сегодня 07:10
153
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
beremennuyu.ru

Сексуальное воздержание вредит женскому здоровью.

О результатах нового исследования сообщили специалисты американской клиники Майо, пишет электронная газета «Век».

Так, воздержание подрывает механизм защиты организма от стресса и ослабляет иммунитет. По словам экспертов, длительное отсутствие секса грозит развитием инфекций мочевыводящих путей.

Кроме того, повышается вероятность набора лишнего веса. Также у женщин постепенно ухудшается память.

В то же время положительное влияние секса на организм оказывается под вопросом, если половой акт не приносит человеку удовлетворения.

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