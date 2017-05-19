Чтобы ваше утро стало добрее, ВашГород.ру предлагает начать его с остросоциального юмора, который нам показался актуальным.
«Коротко о ситуации в стране за 25 секунд» — так назвал свой ролик блогер Red21.
К «милотным» новостям. «Инстаграмы» декоративных кроликов завоёвывают Японию. На пушистиков подписываются тысячи пользователей со всего мира, а хозяева получают выгоду, продавая товары с фотографиями питомца.
А вот коренные австралийцы из мужского хора Dustyesky поют советские песни — и делают это весьма неплохо. Основатели коллектива оказались давними поклонниками русских хоров, и решили создать нечто подобное у себя в Австралии. На русском из них никто не говорит, и слова певцы учат на слух. И всё равно получается неплохо.
А вот творения ещё одного талантливого иностранца. Американец Дик Лаут создаёт из сварочных листов такую вот красоту.
Желаем нашим читателям хорошего начала недели!
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