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Остросоциальный юмор и кролики, или Доброе утро на ВашГород.ру

Сегодня 06:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Youtube

Чтобы ваше утро стало добрее, ВашГород.ру предлагает начать его с остросоциального юмора, который нам показался актуальным.

«Коротко о ситуации в стране за 25 секунд» — так назвал свой ролик блогер Red21.

К «милотным» новостям. «Инстаграмы» декоративных кроликов завоёвывают Японию. На пушистиков подписываются тысячи пользователей со всего мира, а хозяева получают выгоду, продавая товары с фотографиями питомца.

Публикация от (@hitomi.s_y)

А вот коренные австралийцы из мужского хора Dustyesky поют советские песни — и делают это весьма неплохо. Основатели коллектива оказались давними поклонниками русских хоров, и решили создать нечто подобное у себя в Австралии. На русском из них никто не говорит, и слова певцы учат на слух. И всё равно получается неплохо.

А вот творения ещё одного талантливого иностранца. Американец Дик Лаут создаёт из сварочных листов такую вот красоту.

Желаем нашим читателям хорошего начала недели!

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