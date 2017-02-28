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«Яндекс.Такси» заподозрили в нечестности

Сегодня 07:40
1258
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
TJ

Россияне заподозрили, что цены в «Яндекс.Такси» зависят от модели телефона.

На это обратила внимание клиентка сервиса из Москвы. Женщина заказала одну и ту же поездку с разных смартфонов и заметила, что при использовании более дорогой модели телефона цена повышалась на 100 рублей.

Представители «Яндекса» в комментариях ответили, что тестируют новую технологию, и добавили, что разная цена могла возникнуть из-за персональных скидок у клиентов. В разговоре с TJ они также уточнили, что стоимость ещё зависит от пробок и количества свободных машин рядом с заказчиком.

А пользователи в комментариях рассказали о других оплошностях сервиса.

Также в нечестных ценах заподозрили сервис для заказа перевозок Uber.

Комментарии 2
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у нас же рынок и капитализм в рашке
6 4
в чем нечестность? ценник не является фиксированным. тебе предложили цену, хочешь - соглашайся, не хочешь - иди пешком. в чем проблема?
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андрей
0 0
Итак за копейки возят и как сервис определяет модель телефона че за гон
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