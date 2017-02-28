Россияне заподозрили, что цены в «Яндекс.Такси» зависят от модели телефона.

На это обратила внимание клиентка сервиса из Москвы. Женщина заказала одну и ту же поездку с разных смартфонов и заметила, что при использовании более дорогой модели телефона цена повышалась на 100 рублей.

Представители «Яндекса» в комментариях ответили, что тестируют новую технологию, и добавили, что разная цена могла возникнуть из-за персональных скидок у клиентов. В разговоре с TJ они также уточнили, что стоимость ещё зависит от пробок и количества свободных машин рядом с заказчиком.

А пользователи в комментариях рассказали о других оплошностях сервиса.

Также в нечестных ценах заподозрили сервис для заказа перевозок Uber.