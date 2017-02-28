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Недвижимость и строительство

Путин поручил разобраться с аварийным жильём

Сегодня 06:00
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rk.karelia.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года внести в Госдуму законопроект о постоянном механизме переселения из аварийного жилья.

«Внести в Государственную думу федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — говорится в сообщении.

По данным Минстроя, к постоянно действующим механизмам расселения аварийного жилья относятся предоставление новых квартир гражданам, ориентация на привлечение внебюджетных инвестиций, а также включение программ по расселению в комплексное развитие территорий.

Недвижимость и строительство
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