Своим мнением поделился нападающий сборной России Александр Овечкин.
Жалко школу, приносившую очень много талантов, хоккеистов сборной… Жаль болельщиков, которые не смогут вживую увидеть матчи КХЛ. Надеюсь, что все образуется, — цитирует sports.ru слова хоккеиста.
Овечкин выразил надежду, что со временем новокузнецкий «Металлург» вернут в состав КХЛ,
Ранее в защиту новокузнецкого клуба высказывался форвард сборной России и клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин.
Напомним, «Кузню» исключили из состава КХЛ 24 мая. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Новокузнечане даже устроили похороны хоккея. А глава города Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в сложившейся ситуации.
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