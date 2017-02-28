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Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве школы № 81

Известный хоккеист прокомментировал исключение «Кузни» из КХЛ

Сегодня 07:50
1243
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cloudfront.net

Своим мнением поделился нападающий сборной России Александр Овечкин.

Жалко школу, приносившую очень много талантов, хоккеистов сборной… Жаль болельщиков, которые не смогут вживую увидеть матчи КХЛ. Надеюсь, что все образуется, — цитирует sports.ru слова хоккеиста.

Овечкин выразил надежду, что со временем новокузнецкий «Металлург» вернут в состав КХЛ,

Ранее в защиту новокузнецкого клуба высказывался форвард сборной России и клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

Напомним, «Кузню» исключили из состава КХЛ 24 мая. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Новокузнечане даже устроили похороны хоккея. А глава города Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в сложившейся ситуации.

Комментарии 4
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10 0
Эхх..По ходу,поздно "Боржоми" пить,если почки отказали..
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ААА
7 0
Самое главное и в то же время печальное, что в защиту Новокузнецкого Металлурга высказываются многие известные хоккейные специалисты....но вот только управлению КхЛ глубоко ..... на мнение ВСЕХ
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конь с яйцами
5 0
Алекс Оувэчкин! Ты вот вообще там сиди в своей США и молчи. Как за Вашингтон играть, так звезда. А как за сборную, то по шайбе не попадает.
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енот полоскун
4 0
Алекс Оувэчкин! Ты вот вообще там сиди в своей США и молчи. Как за Вашингтон играть, так звезда. А как за сборную, то по шайбе не попадает.
Немного,грубовато...но,точно в цель..)))
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