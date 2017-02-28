Своим мнением поделился нападающий сборной России Александр Овечкин.

Жалко школу, приносившую очень много талантов, хоккеистов сборной… Жаль болельщиков, которые не смогут вживую увидеть матчи КХЛ. Надеюсь, что все образуется, — цитирует sports.ru слова хоккеиста.

Овечкин выразил надежду, что со временем новокузнецкий «Металлург» вернут в состав КХЛ,

Ранее в защиту новокузнецкого клуба высказывался форвард сборной России и клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

Напомним, «Кузню» исключили из состава КХЛ 24 мая. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Новокузнечане даже устроили похороны хоккея. А глава города Сергей Кузнецов рассказал, как будет бороться за «Металлург», и кто виноват в сложившейся ситуации.