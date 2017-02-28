Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых урологических заболеваний. Оно возникает в результате нарушения обмена веществ и проявляется образованием камней в почках и мочевом пузыре. Увы, ей «все возрасты покорны».

Она может проявиться у новорожденного малыша, у пожилого человека. Но чаще всего «бьёт» по людям от 30 до 50 лет. Пока «камешек спокойно сидит в почке», как правило, ничего особо неприятного больной не ощущает — разве что небольшой дискомфорт в области поясницы. Но если камень начинает двигаться и закупоривает мочеточник, болезнь резко заявляет о себе. Приступ острой боли продолжается от нескольких часов до нескольких дней, сопровождаясь тошнотой, рвотой, кровью в моче. Это может стать причиной угрожающего жизни воспаления почки или нарушения её функции. Тогда человеку потребуется экстренное хирургическое вмешательство. Однако если вовремя «поймать» мочекаменную болезнь, то можно избежать многих осложнений, а сам организм привести в норму в короткий срок.

В ноябре прошлого года в Новокузнецке на базе медицинского центра «АлМед» открыто отделение дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии, где введена в эксплуатацию единственная в Кузбассе мультифункциональная система «Компакт Сигма» фирмы Дорнье. Причём современные методы лечения мочекаменной болезни доступны пациентам клиники «АлМед» по полисам ОМС. Мы встретились с кандидатом медицинским наук, врачом-урологом высшей квалификационной категории Олегом Владимировичем Громовым, чтобы узнать, на какую помощь при мочекаменной болезни можно рассчитывать в Новокузнецке.

— Олег, Владимирович, какой метод лечения мочекаменной болезни предлагает «АлМед» и в каких случаях это помогает?

— Методики разные — выбор лечения зависит от вида, размера, плотности, положения камней, от того, нарушена или нет функция почки, есть ли воспаление. Конечно, прежде всего, необходима консультация врача и адекватное обследование. На ранней стадии развития заболевания, когда камень только начал формироваться либо он совсем незначительный, можно обойтись препаратами, увеличивающими мочевыделение, антибиотиками и средствами для дробления камней. Если камень большой, применяется литотрипсия — это процесс разрушения камней при помощи ультразвука. Цель лечения — их удаление. Многофункциональный комплекс, которым оснащено наше отделение, позволяет осуществлять все виды дробления камней. Это урологические рабочее место, где учтена каждая «мелочь», хотя в болезни и её лечении мелочей не бывает. Система мобильная, она двигается и «собирается» под любые врачебные задачи. Пациента можно уложить в любое положение, чтобы свободно проводить необходимые манипуляции.

— Расскажите подробнее об этом комплексе. Что он может?

— Это мультифункциональная система — комплекс очень важного в урологическом лечении оборудования. Есть хороший рентген, а главное — рентген-прозрачный стол. Пациенту комфортно, а врач может спокойно осуществлять рентген-мониторинг и навигацию не только в диагностических целях, но и непосредственно в момент проведения врачебных манипуляций. На мониторе видно почку и мочеточник в движении, где находится камень, какого он размера. А благодаря высокоточному аппарату УЗИ можно производить ультразвуковое наведение, с помощью которого мы дробим так называемые рентген-неконтрастные, то есть плохо видимые или невидимые рентгеном камни. Всё это позволяет получить точные и полные данные о размере, положении и плотности камня, насколько пострадала функция почки, имеется ли воспалительный процесс. Если воспаления нет, болезнь не осложнена, камень небольшой и неплотный, расположен неопасно, то можно рекомендовать пациенту дистанционную ударно-волновую литотрипсию.

Наш комплекс включаетударно-волновой генератор с «контактной подушкой», которая выдаёт 2,5 тысячи импульсных ударов, а с помощью аппаратов рентгена и УЗИ врач тут же видит, как прошло фрагментирование камня. Обычно достаточно одной процедуры, чтобы раздробить камень на фрагменты, которые затем в течение некоторого времени сами выводятся из мочеточника.

— И всё? Никаких разрезов и даже проколов?

— При дистанционной ударно-волновой литотрипсии они не требуются. Этот неинвазивный, то есть без проникновения внутрь организма, метод лечения камней в почках и всех отделах мочеточника является одним из самых безопасных. Такое лечение отличается очень низкой частотой осложнений. С помощью генератора образуются ударные волны — направленные на камень, они его разрушают. Так как процедура проводится без разрезов, как правило, необходимо лишь небольшое внутривенное обезболивание, чтобы пациент чувствовал себя комфортно.

Дистанционная литотрипсия выполняется амбулаторно и обычно занимает около часа. Так что пациент сможет пойти домой в тот же день. Сразу после процедуры возможно появление в области поясницы тупой боли, которая станет постепенно уменьшаться. Врач назначит препараты, которые помогут её облегчить. Во время и после проведения дистанционной литотрипсии делается УЗИ почки, а также обзорная рентгенография мочевыводящих путей. Такое обследование мы проводим периодически, пока не убедимся в полном отсутствии фрагментов камня. Наилучшие результаты ударно-волновой литотрипсии наблюдаются у пациентов с неосложнённой мочекаменной болезнью, когда нет воспаления, а камни небольшие и локализованы в почке или верхних отделах мочеточника. После разрушения фрагменты камня без труда удаляются, выходя самостоятельно по мочевым путям.

— Дистанционная ударно-волновая литотрипсия помогает всем без исключения?

— После полного обследования и точной диагностики мы назначаем её примерно половине пациентов, обратившихся в «АлМед» по поводу мочекаменной болезни. Но, как известно, многие люди приходят к врачу, когда заболевание уже прогрессирует. Если у камня большие размеры от 1,5−2 сантиметров или если есть особенности строения полостной системы почки, возможно неполное либо более длительное отхождение фрагментов, которое занимает до месяца и дольше.

Если камень значительный и был раздроблен на большое количество осколков, все они могут «рухнуть» в мочеточник, спровоцировав его непроходимость. А для разрушения очень твёрдого, плотного камня может потребоваться несколько процедур литотрипсии. У пациентов с цистиновыми или некоторыми особо плотными видами камней камень не разрушается либо разрушается на несколько крупных фрагментов, которые не могут выйти самостоятельно. У пациентов с острой инфекцией в почке и инфекционными камнями, как правило, идёт неполное отхождение фрагментов после дробления, что делает невозможным полное избавление от инфекции. У пациентов с обструкцией мочеточника ниже камня может возникнуть затруднение отхождения фрагментов через узкое место в мочеточнике.

В любых подобных случаях, чтобы избежать развития осложнений, с задачей удаления камней и излечения мочекаменной болезни лучше справится контактная лазерная литотрипсия, которая производится с помощью имеющегося в клинике «АлМед» многофукционального комплекса.

— Это тоже неинвазивный метод лечения?

— Это эндоскопическая, а потому бережная к пациенту, малотравматичная и высокоэффективная операция. Точно ввести эндоскопический инструмент и выйти непосредственно на камень помогает ультразвуковая навигация. Это очень важно при урологических манипуляциях — ведь камень может быть расположен в любой части почки, в любом отделе мочеточника. С помощью УЗИ-аппарата врач определяет оптимальное место для «прокола», осуществляемого специальной пункционной насадкой. Вводится рентген-контрастное вещество — это позволяет контролировать, насколько точно удалось «попасть» в полость почки или мочеточника. На эндовидеомониторе можно наблюдать полную картину происходящего внутри. Через рабочий канал введённого эндоскопа контактный лазерный литотриптер дробит камень и как пылесосом эвакуирует все его частицы.

— А контактная лазерная литотрипсия тоже доступна по полису ОМС?

— В медицинской центре «АлМед» лечение мочекаменной болезни и методом дистанционной ударно-волновой литотрипсии, и методом контактной лазерной литотрипсии проводится в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, по полисам ОМС, бесплатно.

И чем раньше человек обратится к нам за помощью, тем лучше. Самое правильное — начинать лечение в так называемом «холодном периоде», когда осмотр выявил раннюю стадию заболевания, ещё ничего не беспокоит, «камешек» совсем небольшой. К сожалению, многие люди в таком случае медлят с обращением к врачу, затягивают болезнь, а она развивается. В итоге это может привести к тяжёлому состоянию, отёкам, интоксикации, воспалению, коликам, крови в моче, рвоте, температуре, острой почечной недостаточности и как следствие — к безотлагательной полостной операции. Я бы не рекомендовал легкомысленно относиться к своему здоровью — своевременно проведённая диагностика и адекватное лечение помогут избежать множества проблем и сделают жизнь намного приятнее.