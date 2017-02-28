В понедельник, 29 мая, в Сибири ожидаются опасные погодные явления.

Синоптики информируют о вероятности стихийных бедствий, которые могут нанести ущерб. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Кемеровской и Новосибирской областях, а также в ряде других сибирских регионов прогнозируется высокая пожароопасность, грозы, туманы.

По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, в зону риска по пожароопасности попадают Юргинский, Яшкинский, Промышленновский, Кемеровский, Топкинский, Крапивинский, Таштагольский, Ленинск-Кузнецкий, Беловский районы, а также Междуреченск.

Столбик термометра в Кузбассе сегодня поднимется до +24…+29 градусов. В Новосибирской области ожидается 26…28 градусов тепла.