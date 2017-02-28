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В Новокузнецке из-за потери напряжения встали трамваи

Сегодня 09:27
420
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Утром в понедельник некоторые новокузнечане опоздали на работу.

В районе кинотеатра «Октябрь» встали трамваи. Это случилось примерно в 9 часов.

«Остановились на „Октябре“ и дальше не поехали. Кондуктор сказала, напряжения нет. Трамваи стоят в обе стороны по Орджоникидзе. Один вообще на середине перекрёстка остановился», — рассказала ВашГород.ру читательница.

По словам новокузнечанки, когда возобновится движение, кондукторы не знают.

Комментарии 2
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Лёлик
9 6
Давно пора их в утиль списать. Сколько в них вваливают, лучше бу троллейбусы закупили побольше.
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Ветер перемен...
2 3
Давно пора их в утиль списать. Сколько в них вваливают, лучше бу троллейбусы закупили побольше.
Завали своё ....ло! Ты что существо анти трамвайное. Заткнись,и не трещи о том,в чём не разбираешься. Трамвай,самый лучший,экологичный,вместительный, быстрый(при обособленной линии,в исправном состоянии и с нормальным расписанием),безопасный. А твои троллейбусы,те же автобусы,только на электротяге,также в пробке стоят. А то,что в нашем городе трамвай не в лучшем состоянии,так это "заслуга" Единорасов, а ещё конкретнее палочника и его шестёрок. Так что заткнись,и не смей тявкать на трамвай.
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