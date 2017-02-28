В Новокузнецке из-за потери напряжения встали трамваи
Сегодня 09:27
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Утром в понедельник некоторые новокузнечане опоздали на работу.
В районе кинотеатра «Октябрь» встали трамваи. Это случилось примерно в 9 часов.
«Остановились на „Октябре“ и дальше не поехали. Кондуктор сказала, напряжения нет. Трамваи стоят в обе стороны по Орджоникидзе. Один вообще на середине перекрёстка остановился», — рассказала ВашГород.ру читательница.
По словам новокузнечанки, когда возобновится движение, кондукторы не знают.
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