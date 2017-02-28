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Недвижимость и строительство

Когда ипотека снизится до 6% в России — Минстрой

Сегодня 09:37
492
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prosobstvennost.ru

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень назвал обязательное условие для снижения ипотечных ставок до 6−7%.

По мнению чиновника, ипотечные ставки будут опускаться при уменьшении ключевой ставки Центрального банка России.

«Надеемся, что в обозримом будущем будет ее снижение и вслед за этим будет снижение и ипотечной кредитной ставки», — передаёт слова Михаила Меня РБК.

Также о резком снижении ипотеки до 6% сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместе с тем, специалисты Сбербанка отмечают, что уменьшение стоимости жилищного кредитования повлечет за собой падение доходности по депозитам.

Комментарии 8
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Читатель
6 0
Сначала раздали всей стране под 15-20%, теперь снижают и ржут, как народ крутится, как хомяки в клетке.
Снизить % существующий то никто не предлагает.
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Вася
5 0
Предвыборная лапша. В "обозримом будущем" ))))))))))) На каких идиотов это рассчитано? ))))))))))))))
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Вася
1 6
Сначала раздали всей стране под 15-20%, теперь снижают и ржут, как народ крутится, как хомяки в клетке.
Снизить % существующий то никто не предлагает.
Так хомяки чем думают, когда в эту кабалу запрягаются? Если нет мозгов, то виноваты сами. Упрашивайте банк, чтобы он вам снизил процент, а снижать за счет налогоплательщиков никто вам не позволит.
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Читатель
7 0
Так хомяки чем думают, когда в эту кабалу запрягаются? Если нет мозгов, то виноваты сами. Упрашивайте банк, чтобы он вам снизил процент, а снижать за счет налогоплательщиков никто вам не позволит.
Вы, видимо, с такой инфляцией сами накопили на квартиру - молодец!
Ааааа, мама с папой подарили или от бабушки досталась?
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Вася
0 0
Вы, видимо, с такой инфляцией сами накопили на квартиру - молодец!
Ааааа, мама с папой подарили или от бабушки досталась?
Покупали однешку примерно в 2003-ем, когда продали акции ЗСМК. Тогда бандосы выкупали акции по хорошим по тем временам деньгам. Помнишь бегущую строку по местным каналам "Купим акции ЗСМК. Дорого"? Потом накопили на двушку, потом на трешку. С ипотекой запрягаются в основном или под материнский криминальный капитал, или у кого мозгов мало, или кто рубит капусты столько, что ему нежалко содержать за свой счет банковских крыс.
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Читатель
0 0
Покупали однешку примерно в 2003-ем, когда продали акции ЗСМК. Тогда бандосы выкупали акции по хорошим по тем временам деньгам. Помнишь бегущую строку по местным каналам "Купим акции ЗСМК. Дорого"? Потом накопили на двушку, потом на трешку. С ипотекой запрягаются в основном или под материнский криминальный капитал, или у кого мозгов мало, или кто рубит капусты столько, что ему нежалко содержать за свой счет банковских крыс.
А сегодня бы без акций как купил? Пока копить будешь, очередной кризис как пару лет назад, сходишь хлебушка купишь на эти деньги
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Вася
0 0
А сегодня бы без акций как купил? Пока копить будешь, очередной кризис как пару лет назад, сходишь хлебушка купишь на эти деньги
Покупай валюту, тундра.
Сегодня бы накопил на комнату, потом на 1-ку, потом на 2-ку и т.д. Проблема сегодняшних зомбированных хомяков в том, что им надо сразу 80 квадратов на две хари и желательно где-нибудь в "илитке" ))) На это и рассчитывают банкиры, стричь надо таких хомяков нещадно ))))
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