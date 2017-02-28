Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень назвал обязательное условие для снижения ипотечных ставок до 6−7%.

По мнению чиновника, ипотечные ставки будут опускаться при уменьшении ключевой ставки Центрального банка России.

«Надеемся, что в обозримом будущем будет ее снижение и вслед за этим будет снижение и ипотечной кредитной ставки», — передаёт слова Михаила Меня РБК.

Также о резком снижении ипотеки до 6% сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместе с тем, специалисты Сбербанка отмечают, что уменьшение стоимости жилищного кредитования повлечет за собой падение доходности по депозитам.