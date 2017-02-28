Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень назвал обязательное условие для снижения ипотечных ставок до 6−7%.
По мнению чиновника, ипотечные ставки будут опускаться при уменьшении ключевой ставки Центрального банка России.
«Надеемся, что в обозримом будущем будет ее снижение и вслед за этим будет снижение и ипотечной кредитной ставки», — передаёт слова Михаила Меня РБК.
Также о резком снижении ипотеки до 6% сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместе с тем, специалисты Сбербанка отмечают, что уменьшение стоимости жилищного кредитования повлечет за собой падение доходности по депозитам.
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Снизить % существующий то никто не предлагает.
Снизить % существующий то никто не предлагает.
Ааааа, мама с папой подарили или от бабушки досталась?
Ааааа, мама с папой подарили или от бабушки досталась?
Сегодня бы накопил на комнату, потом на 1-ку, потом на 2-ку и т.д. Проблема сегодняшних зомбированных хомяков в том, что им надо сразу 80 квадратов на две хари и желательно где-нибудь в "илитке" ))) На это и рассчитывают банкиры, стричь надо таких хомяков нещадно ))))