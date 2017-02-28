Новокузнечане, просидевшие без горячей воды две недели, уже сегодня смогут помыться без ковшика.
Это касается жителей Запсиба и Новоильинки (Западно-Сибирская ТЭЦ), а также части Центрального и Куйбышевского районов (Кузнецкая ТЭЦ). Накануне на этих участках завершили гидравлические испытания.
Горячая вода не сразу пойдёт в квартиры горожан. На подключение может уйти несколько суток — всё зависит от управляющей компании.
Потребителей Куйбышевской районной котельной включение ждёт после 30 мая, сообщает SU.
Следующими без горячей воды останутся жители Кузнецкого и Орджоникидзевского района (потребители Кузнецкой ТЭЦ) — с 5 по 18 июня. Затем, с 12 по 25 июня, отключение ждёт потребителей Центральной ТЭЦ.
Более подробный график можно посмотреть здесь.
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))))))))
Раньше жили без нагревателя - тазы и ковшики одно мучение, поставили нагреватель и красота!
Да, маленькие....НО!!! Покажите мне хоть одну квартиру, в которой проводка в ванной вытянет 5-7-10 киловатт. Причем не один раз в месяц, а как минимум 2-3 раза в день по 10-20 минут. Именно такая мощность у большинства проточных водонагревателей.