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Когда новокузнечанам вернут горячую воду

Сегодня 09:47
1548
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
doztos.ru

Новокузнечане, просидевшие без горячей воды две недели, уже сегодня смогут помыться без ковшика.

Это касается жителей Запсиба и Новоильинки (Западно-Сибирская ТЭЦ), а также части Центрального и Куйбышевского районов (Кузнецкая ТЭЦ). Накануне на этих участках завершили гидравлические испытания.

Горячая вода не сразу пойдёт в квартиры горожан. На подключение может уйти несколько суток — всё зависит от управляющей компании.

Потребителей Куйбышевской районной котельной включение ждёт после 30 мая, сообщает SU.

Следующими без горячей воды останутся жители Кузнецкого и Орджоникидзевского района (потребители Кузнецкой ТЭЦ) — с 5 по 18 июня. Затем, с 12 по 25 июня, отключение ждёт потребителей Центральной ТЭЦ.

Более подробный график можно посмотреть здесь.

Комментарии 17
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ААА
29 4
Эх Россия-матушка, как отключать горячую воду и отопление, так минута в минуту, а как запускать, так подождите, то магистрали заполним, то управляющая виновата!!!
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Сталин
2 2
Включу воду в ванной и уеду на дашу-пусть льется )) Все равно счетчика нет)))
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коренной житель
3 14
Эх Россия-матушка, как отключать горячую воду и отопление, так минута в минуту, а как запускать, так подождите, то магистрали заполним, то управляющая виновата!!!
Не жди, устраивать блага это забота нас самих. Поставь водонагреватель и нет проблем. Я давно себе эти блага создал. Каждый год одно и тоже,надоело.
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Терпуг
18 0
Не жди, устраивать блага это забота нас самих. Поставь водонагреватель и нет проблем. Я давно себе эти блага создал. Каждый год одно и тоже,надоело.
Да ну нафиг. Нагреватель нужен только тем, у кого дети маленькие. Городить эту бандуру ради того, чтобы 2 недели жить белым человеком, ну не знаю, я могу и потерпеть с ковшиком и тазиком. У нас и так туалеты крошечные, а еще эту дуру городить и подводку тянуть. Лишнее оно мне.
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Терпуг
7 2
Включу воду в ванной и уеду на дашу-пусть льется )) Все равно счетчика нет)))
Ай-ай-ай! При товарище Сталине тебя бы в дурку спрятали, а твою семью раскулачили, за такую чудовищную диверсию.
))))))))
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321
2 0
Не жди, устраивать блага это забота нас самих. Поставь водонагреватель и нет проблем. Я давно себе эти блага создал. Каждый год одно и тоже,надоело.
...говори адрес, через год к тебе...)))
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123
3 0
Да ну нафиг. Нагреватель нужен только тем, у кого дети маленькие. Городить эту бандуру ради того, чтобы 2 недели жить белым человеком, ну не знаю, я могу и потерпеть с ковшиком и тазиком. У нас и так туалеты крошечные, а еще эту дуру городить и подводку тянуть. Лишнее оно мне.
Есть нагреватели длинной узкой формы, повесьте над унитазом - вообще мешать не будет!
Раньше жили без нагревателя - тазы и ковшики одно мучение, поставили нагреватель и красота!
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Ольга
0 0
Да ну нафиг. Нагреватель нужен только тем, у кого дети маленькие. Городить эту бандуру ради того, чтобы 2 недели жить белым человеком, ну не знаю, я могу и потерпеть с ковшиком и тазиком. У нас и так туалеты крошечные, а еще эту дуру городить и подводку тянуть. Лишнее оно мне.
Есть проточные. Маленькие, много места не занимают, 15х30 примерно) и вообще прелесть. Уже 8 лет пользуемся таким
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*
0 0
Народ, кто сегодня дома. Включили хоть у кого-то? Стоит или нет надеяться на приятный вечер?
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marina
1 0
Народ, кто сегодня дома. Включили хоть у кого-то? Стоит или нет надеяться на приятный вечер?
Тольятти 28 . Включили, но уже минут 15 льётся холодная...
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Ипполит
0 0
Тольятти 28 . Включили, но уже минут 15 льётся холодная...
Давай, жми на полную, с двух кранов! К вечеру пойдет тепленькая.
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Елена
1 0
Климасенко, еще в 10 утра включили
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*
0 0
Спасибо за ответы! Значит надежда есть :)
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TigerShot89 9574
0 0
Есть проточные. Маленькие, много места не занимают, 15х30 примерно) и вообще прелесть. Уже 8 лет пользуемся таким
Да, маленькие....НО!!! Покажите мне хоть одну квартиру, в которой проводка в ванной вытянет 5-7-10 киловатт. Причем не один раз в месяц, а как минимум 2-3 раза в день по 10-20 минут. Именно такая мощность у большинства проточных водонагревателей.
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Иксперд
0 0
TigerShot89:
Да, маленькие....НО!!! Покажите мне хоть одну квартиру, в которой проводка в ванной вытянет 5-7-10 киловатт. Причем не один раз в месяц, а как минимум 2-3 раза в день по 10-20 минут. Именно такая мощность у большинства проточных водонагревателей.
А разве нельзя кинуть времянку от плитки? На плитку как раз 5 киловат идет кабель. К тому ж автоматы тебе зачем?
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TigerShot89 9574
0 0
Народ, кто сегодня дома. Включили хоть у кого-то? Стоит или нет надеяться на приятный вечер?
Обычно 2 дня сливается ржавчина, так что "приятный вечер" возможен только завтра. Если обойдется без аварий.
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45345
0 0
Народ, кто сегодня дома. Включили хоть у кого-то? Стоит или нет надеяться на приятный вечер?
На Кирова дали с утра пораньше где-то в 10 утра.
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