Новокузнечане, просидевшие без горячей воды две недели, уже сегодня смогут помыться без ковшика.

Это касается жителей Запсиба и Новоильинки (Западно-Сибирская ТЭЦ), а также части Центрального и Куйбышевского районов (Кузнецкая ТЭЦ). Накануне на этих участках завершили гидравлические испытания.

Горячая вода не сразу пойдёт в квартиры горожан. На подключение может уйти несколько суток — всё зависит от управляющей компании.

Потребителей Куйбышевской районной котельной включение ждёт после 30 мая, сообщает SU.

Следующими без горячей воды останутся жители Кузнецкого и Орджоникидзевского района (потребители Кузнецкой ТЭЦ) — с 5 по 18 июня. Затем, с 12 по 25 июня, отключение ждёт потребителей Центральной ТЭЦ.

Более подробный график можно посмотреть здесь.