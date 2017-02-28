В Кузнецком районе Новокузнецка отреставрировали легендарный объект.

Новую жизнь получили городские часы на башне дома № 43 на улице Ленина. Теперь на часах с 60-летней историей стоит современный механизм, благодаря которому они всегда будут идти точно, пишет SU.

По словам главы Кузнецкого района Сергея Сухорева, ремонт был проведён на средства спонсоров.

А вот ремонт памятника Маяковскому, который обещали завершить к 27 мая, затянулся. Напомним, 27 мая в Новокузнецке начался обратный отсчёт до празднования 400-летия города.