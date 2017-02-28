Главный символ Старокузнецка отремонтировали
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В Кузнецком районе Новокузнецка отреставрировали легендарный объект.
Новую жизнь получили городские часы на башне дома № 43 на улице Ленина. Теперь на часах с 60-летней историей стоит современный механизм, благодаря которому они всегда будут идти точно, пишет SU.
По словам главы Кузнецкого района Сергея Сухорева, ремонт был проведён на средства спонсоров.
А вот ремонт памятника Маяковскому, который обещали завершить к 27 мая, затянулся. Напомним, 27 мая в Новокузнецке начался обратный отсчёт до празднования 400-летия города.
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