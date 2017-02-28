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Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве школы № 81

Главный символ Старокузнецка отремонтировали

Сегодня 09:51
548
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В Кузнецком районе Новокузнецка отреставрировали легендарный объект.

Новую жизнь получили городские часы на башне дома № 43 на улице Ленина. Теперь на часах с 60-летней историей стоит современный механизм, благодаря которому они всегда будут идти точно, пишет SU.

По словам главы Кузнецкого района Сергея Сухорева, ремонт был проведён на средства спонсоров.

А вот ремонт памятника Маяковскому, который обещали завершить к 27 мая, затянулся. Напомним, 27 мая в Новокузнецке начался обратный отсчёт до празднования 400-летия города.

Комментарии 5
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Артём
5 0
Всегда казалось, что главный символ Старокузнецка - Кузнецкая крепость.
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Читатель
11 3
Уже несколько дней трезвонят по всем новостям, какие молодцы, отремонтировали. И только спустя время, внизу скромно так "благодаря спонсорам".
Позорная администрация у нас, однако
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коренная жительница
2 0
Еще бы вернули часы на здание Главпочтамта на Металлургов.
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Mr. Sandman
0 0
Сдохнут эти часики к зиме ))) Посмотрим потом на спонсоров, будут ли они вкидывать еще, еще и еще? Чтобы в итоге их имена так и остались "пустотой" ))))
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Mr. Sandman
2 0
Вспомните часы на ДомБыта. По началу они "тикали". Потом комерсы поняли, что "и так сойдет", забашляли откатик и забили на часики. Тут будет примерно тоже самое.
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