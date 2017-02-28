С 6 по 9 июня пройдёт одна из самых крупных выставок «Уголь России и Майнинг». За эти дни Новокузнецк посетит тысячи иностранцев со всего мира и гостей из других регионов России.
Однако мест в гостиницах не хватает. Как сообщает SU, в большинстве отелей мест уже нет. Кроме новокузнецких гостиниц резко увеличивается заполняемость в городах-спутниках Новокузнецка.
«Мы приехали на выставку первый раз и не знали, что нужно заблаговременно позаботится о бронировании номера в гостинице. В итоге, ближайшей точкой, где нас смогли разместить, стал Междуреченск. Каждый день нас возили на специальном автобусе до выставки и обратно», — передаёт слова представителя Южноафриканской компании SU.
А в 2015 году был случай, когда для одной из делегаций из-за отсутствия мест в гостиницах переоборудовали банный комплекс.
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Гостиницы могут пустовать когда нету резкого наплыва людей. Кстати в том же Кемерово, в 2011 году с трудом можно было найти свободные номера ( не люкс) летом, поскольку там периодически кого то привозят на всякие семинары, и там так же встает проблема гостиниц
Нет, чтоб картофель, семена, саженцы показывать, да технику для обработки земли и посевов.
Нет, чтоб картофель, семена, саженцы показывать, да технику для обработки земли и посевов.
Нет, чтоб картофель, семена, саженцы показывать, да технику для обработки земли и посевов.
Вы готовы прямо идти туда работать или начать своё дело с нуля в этом секторе ?
Или вы только тут строчите "идеи космического масштаба и космической же глупости" ?
в настоящее время есть пустующие земли и куча вакансий в с\х Области.
Вы готовы прямо идти туда работать или начать своё дело с нуля в этом секторе ?
Или вы только тут строчите "идеи космического масштаба и космической же глупости" ?
Гостиницы могут пустовать когда нету резкого наплыва людей. Кстати в том же Кемерово, в 2011 году с трудом можно было найти свободные номера ( не люкс) летом, поскольку там периодически кого то привозят на всякие семинары, и там так же встает проблема гостиниц