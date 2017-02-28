С 6 по 9 июня пройдёт одна из самых крупных выставок «Уголь России и Майнинг». За эти дни Новокузнецк посетит тысячи иностранцев со всего мира и гостей из других регионов России.

Однако мест в гостиницах не хватает. Как сообщает SU, в большинстве отелей мест уже нет. Кроме новокузнецких гостиниц резко увеличивается заполняемость в городах-спутниках Новокузнецка.

«Мы приехали на выставку первый раз и не знали, что нужно заблаговременно позаботится о бронировании номера в гостинице. В итоге, ближайшей точкой, где нас смогли разместить, стал Междуреченск. Каждый день нас возили на специальном автобусе до выставки и обратно», — передаёт слова представителя Южноафриканской компании SU.

А в 2015 году был случай, когда для одной из делегаций из-за отсутствия мест в гостиницах переоборудовали банный комплекс.