Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве школы № 81

В Новокузнецке фиксируется острая нехватка гостиниц

Сегодня 10:00
807
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

С 6 по 9 июня пройдёт одна из самых крупных выставок «Уголь России и Майнинг». За эти дни Новокузнецк посетит тысячи иностранцев со всего мира и гостей из других регионов России.

Однако мест в гостиницах не хватает. Как сообщает SU, в большинстве отелей мест уже нет. Кроме новокузнецких гостиниц резко увеличивается заполняемость в городах-спутниках Новокузнецка.

«Мы приехали на выставку первый раз и не знали, что нужно заблаговременно позаботится о бронировании номера в гостинице. В итоге, ближайшей точкой, где нас смогли разместить, стал Междуреченск. Каждый день нас возили на специальном автобусе до выставки и обратно», — передаёт слова представителя Южноафриканской компании SU.

А в 2015 году был случай, когда для одной из делегаций из-за отсутствия мест в гостиницах переоборудовали банный комплекс.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Вася
7 5
Чо за бред. В Новокузнецке полно встроенных гостиниц помимо говоровской и новокузнецкой. Плюс всякие царские охоты, пурга и другие "апартаменты" с девочками.
ответить
аватар
Вася (настоящий)
3 0
Чо за бред. В Новокузнецке полно встроенных гостиниц помимо говоровской и новокузнецкой. Плюс всякие царские охоты, пурга и другие "апартаменты" с девочками.
Вот ты то как раз бред и несешь ! На такое количество людей, которое приезжает на УМ гостиниц не зватает в 2010 году я помню как арендодатели (квартиры по суткам) завышали стоимость своих квартир до 10 тысяч за сутки (и это до кризисный 10 год) ...
Гостиницы могут пустовать когда нету резкого наплыва людей. Кстати в том же Кемерово, в 2011 году с трудом можно было найти свободные номера ( не люкс) летом, поскольку там периодически кого то привозят на всякие семинары, и там так же встает проблема гостиниц
ответить
аватар
1
4 3
Приезжают вавары, для дальнейшего уничтожения природы в Кузбассе.
Нет, чтоб картофель, семена, саженцы показывать, да технику для обработки земли и посевов.
ответить
аватар
Я
0 1
не сравнивайте 10-11 год с 17г. Сколько прям народу приедет? Миллионов 5 что-ли? Та от силы может тысяч 100 приедет. парк инн пустой, новокузнецкая поди пустая, а сколько еще мелких да плюс тех с "девочками". Не нагоняйте пургу в Новобайдаевке куча пустых квартир.
ответить
аватар
Вася (настоящий)
0 0
Приезжают вавары, для дальнейшего уничтожения природы в Кузбассе.
Нет, чтоб картофель, семена, саженцы показывать, да технику для обработки земли и посевов.
на Алтай езжай
ответить
аватар
Артём 9511
1 0
Приезжают вавары, для дальнейшего уничтожения природы в Кузбассе.
Нет, чтоб картофель, семена, саженцы показывать, да технику для обработки земли и посевов.
в настоящее время есть пустующие земли и куча вакансий в с\х Области.
Вы готовы прямо идти туда работать или начать своё дело с нуля в этом секторе ?
Или вы только тут строчите "идеи космического масштаба и космической же глупости" ?
ответить
аватар
Дымбр
0 0
Артём:
в настоящее время есть пустующие земли и куча вакансий в с\х Области.
Вы готовы прямо идти туда работать или начать своё дело с нуля в этом секторе ?
Или вы только тут строчите "идеи космического масштаба и космической же глупости" ?
А ты сам где работаешь? В какой сфере?
ответить
аватар
2+2
0 0
Вот ты то как раз бред и несешь ! На такое количество людей, которое приезжает на УМ гостиниц не зватает в 2010 году я помню как арендодатели (квартиры по суткам) завышали стоимость своих квартир до 10 тысяч за сутки (и это до кризисный 10 год) ...
Гостиницы могут пустовать когда нету резкого наплыва людей. Кстати в том же Кемерово, в 2011 году с трудом можно было найти свободные номера ( не люкс) летом, поскольку там периодически кого то привозят на всякие семинары, и там так же встает проблема гостиниц
Новом городе половина хат сдается. Кто едет на майнинг, те заранее договариваются. Да и по городу куча пустующего жилья. Другое дело, что не всем охота жить в прокуренной и вонючей хате и с бичами-соседями. Но варианты всегда есть.
ответить
аватар
Вася (настоящий)
0 0
Новом городе половина хат сдается. Кто едет на майнинг, те заранее договариваются. Да и по городу куча пустующего жилья. Другое дело, что не всем охота жить в прокуренной и вонючей хате и с бичами-соседями. Но варианты всегда есть.
А теперь представим другой расклад - цивилизованный европейски манагер среднего звена знает про серую сферу услуг так называемую аренду квартир посуточно ? Скорее всего он будет искать гостиницы и размещение на букинге каком нибудь или еще каком сервисе, возможно искать будет у партнеров российских, и только совсем уж прошареный, не первый раз приезжающий возьмет хату по суточно.... И это манагеры а не топ менеджмент! Гостиничный бизнес в нашем регионе и городе в частности вплотную связан с угледобывающими предприятиями, даже не с металлургией, а именно с шахтами как потребителями оборудования и технологий, которые едут к нам впаривать производители из за рубежа ! ))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ