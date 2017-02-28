В Кемерове дети забрались на опоры старого моста.

Это случилось в воскресенье, 28 мая. Судя по снимкам, юные кемеровчане фотографировались на мосту, подвергая свои жизни риску. Возможную трагедию предотвратили случайные свидетели, вызвав спасателей. Сотрудники экстренных служб уговорили детей не забираться дальше на сооружение, пишет «Газета Кемерова».

В пресс-службе Кемеровской службы спасения ВашГород.ру сообщили, что сигнал о детях на мосту к ним не поступал.

Ранее ВашГород.ру сообщал о 18-летнем экстремале из Кемерова, который забрался на опору освещения «Химика».