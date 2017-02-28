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Гид по городу

Кемеровчане устроят шествие в национальных костюмах

Сегодня 10:35
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Организаторы обещают красочное зрелище, праздничный концерт и другие сюрпризы.

В столице Кузбасса пройдёт «Парад дружбы народов». Всероссийская акция состоится в Кемерове 12 июня.

Праздник начнётся парадом-шествием по центральной улице города представителей разных народностей России, одетых в национальные костюмы. По завершении шествия, на площади Советов состоится яркий и зрелищный праздничный концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, выставка национальных подворий, презентация народных костюмов и национальной кухни, — рассказала «Национальному колориту» директор «Дома актёра» Людмила Ковалева.

Кроме того, гостей мероприятия ждут выставки-презентации национальных центров, изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Кузбасский сувенир». Также на празднике будут организованы интерактивная зона «Если дружба велика — будет Родина крепка!», кулинарный двор «Кухни народов России», фотозоны на фоне национальных символов.

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