Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве школы № 81

Когда кемеровчанам включат горячую воду

Сегодня 10:53
171
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nastol.com.ua

Жители Рудничного района скоро смогут помыться без ковшика.

На участках завершили гидравлические испытания. В ближайшие дни горячую воду вернут жителям района в границах Терешковой, Тульской, Ногинской, Авроры, Мамонтова, Цимлянской, Институтской, Соснового бульвара, Серебярного бора, Кузбасского проспекта и Шахтёров.

В Кедровке отключение завершили 27 мая. В Промышлённовском испытания продлятся с 29 мая по 2 июня. В Ягуновском воду включат 4 июня.

Напомним, в части Центрального, Кировского и Ленинского районов гидравлические испытания завершат к 4 июня.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ