Жители Рудничного района скоро смогут помыться без ковшика.

На участках завершили гидравлические испытания. В ближайшие дни горячую воду вернут жителям района в границах Терешковой, Тульской, Ногинской, Авроры, Мамонтова, Цимлянской, Институтской, Соснового бульвара, Серебярного бора, Кузбасского проспекта и Шахтёров.

В Кедровке отключение завершили 27 мая. В Промышлённовском испытания продлятся с 29 мая по 2 июня. В Ягуновском воду включат 4 июня.

Напомним, в части Центрального, Кировского и Ленинского районов гидравлические испытания завершат к 4 июня.