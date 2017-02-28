По словам главы города Сергея Кузнецова, её открытие снова откладывается.

А сроки запуска переносятся на неопределённый срок. Причина — дефицит средств муниципального бюджета.

Большая надежда была на то, что мы получим деньги из федерального бюджета по отдельной целевой программе Министерства образования и науки, но тот проект, подписанный Московским государственным строительным институтом, по которому мы строили с прошлого года, вдруг стал несостоятельным.

Мы вложили деньги вновь, чтобы переключиться на новые требования, которые выдвинул новый министр образования, но не успели попасть в федеральное целевое финансирование. Тем не менее мы не бросаем этот объект и продолжаем строить.

Потому что если сейчас бросишь — это будет всё! Поэтому терпим. За лето нужно приложить максимум усилий, чтобы обустроить прилегающую территорию. Надеемся, что в конце этого или начале следующего года мы получим необходимое финансирование.

Мы не снимаем с себя обязательств и делаем всё, чтобы закончить строительство объекта, — цитирует SU слова Сергея Кузнецова.