По словам главы города Сергея Кузнецова, её открытие снова откладывается.
А сроки запуска переносятся на неопределённый срок. Причина — дефицит средств муниципального бюджета.
Большая надежда была на то, что мы получим деньги из федерального бюджета по отдельной целевой программе Министерства образования и науки, но тот проект, подписанный Московским государственным строительным институтом, по которому мы строили с прошлого года, вдруг стал несостоятельным.
Мы вложили деньги вновь, чтобы переключиться на новые требования, которые выдвинул новый министр образования, но не успели попасть в федеральное целевое финансирование. Тем не менее мы не бросаем этот объект и продолжаем строить.
Потому что если сейчас бросишь — это будет всё! Поэтому терпим. За лето нужно приложить максимум усилий, чтобы обустроить прилегающую территорию. Надеемся, что в конце этого или начале следующего года мы получим необходимое финансирование.
Мы не снимаем с себя обязательств и делаем всё, чтобы закончить строительство объекта, — цитирует SU слова Сергея Кузнецова.
Напомним, в конце января мэр Новокузнецка заверил: школу № 81 сдадут в срок. И уже 1 сентября 2017 года за парты сядут школьники. Однако в очередной раз этого не произошло.
Школу решили снести после того, как в стенах здания обнаружили трещины. Обучение стало небезопасным. Весной 2012 года объект снесли. Затем подготовили проект нового здания. Сроки окончания строительства постоянно сдвигались. В 2013 году новокузнечане даже выходили на митинг из-за затянувшейся стройки. Двумя годами позже, в 2015-м, Аман Тулеев требовал достроить здание.
Но до сих пор вопрос о завершении строительства школы остаётся открытым.
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А тут "мы вложили еще денег, но нам не хватило, не дали, не смогли"... а он продолжает работать и получать более чем хорошую з/п из нашего же кармана.
Бред какой-то!
Нам Сирии и Донбассу помочь надо!
Монголам еще денег в кредит дать.....Облигаций американских на сотню миллиардов $ купить...
Держитесь, шлите исправно оброк в Масковию...
Продай ещё что-нибудь питерцам, авось наскре бёшь на школу-то. Здание администрации, например.
Нам Сирии и Донбассу помочь надо!
Монголам еще денег в кредит дать.....Облигаций американских на сотню миллиардов $ купить...
Держитесь, шлите исправно оброк в Масковию...