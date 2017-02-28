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Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве школы № 81
Недвижимость и строительство

Мэр Новокузнецка рассказал о строительстве школы № 81

Сегодня 11:17
471
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

По словам главы города Сергея Кузнецова, её открытие снова откладывается.

А сроки запуска переносятся на неопределённый срок. Причина — дефицит средств муниципального бюджета.

Большая надежда была на то, что мы получим деньги из федерального бюджета по отдельной целевой программе Министерства образования и науки, но тот проект, подписанный Московским государственным строительным институтом, по которому мы строили с прошлого года, вдруг стал несостоятельным.

Мы вложили деньги вновь, чтобы переключиться на новые требования, которые выдвинул новый министр образования, но не успели попасть в федеральное целевое финансирование. Тем не менее мы не бросаем этот объект и продолжаем строить.

Потому что если сейчас бросишь — это будет всё! Поэтому терпим. За лето нужно приложить максимум усилий, чтобы обустроить прилегающую территорию. Надеемся, что в конце этого или начале следующего года мы получим необходимое финансирование.

Мы не снимаем с себя обязательств и делаем всё, чтобы закончить строительство объекта, — цитирует SU слова Сергея Кузнецова.

Напомним, в конце января мэр Новокузнецка заверил: школу № 81 сдадут в срок. И уже 1 сентября 2017 года за парты сядут школьники. Однако в очередной раз этого не произошло.

Школу решили снести после того, как в стенах здания обнаружили трещины. Обучение стало небезопасным. Весной 2012 года объект снесли. Затем подготовили проект нового здания. Сроки окончания строительства постоянно сдвигались. В 2013 году новокузнечане даже выходили на митинг из-за затянувшейся стройки. Двумя годами позже, в 2015-м, Аман Тулеев требовал достроить здание.

Но до сих пор вопрос о завершении строительства школы остаётся открытым.

Комментарии 9
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Читатель
16 1
Вот работаешь у частника, не справился с работой вовремя - нашли нового.
А тут "мы вложили еще денег, но нам не хватило, не дали, не смогли"... а он продолжает работать и получать более чем хорошую з/п из нашего же кармана.
Бред какой-то!
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Вася (настоящий)
4 0
Денег нет но вы тут держитесь !
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1
16 3
Какая школа?
Нам Сирии и Донбассу помочь надо!
Монголам еще денег в кредит дать.....Облигаций американских на сотню миллиардов $ купить...
Держитесь, шлите исправно оброк в Масковию...
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Местная 7540
2 0
На строительство школы денег нет, а на создание новых отделов в администрации города - есть. Молодца, Серёжа! Давай ещё пару-тройку отделов создай, а как же ж эффективно бюджет себе в карман положить, без отделов-то.
Продай ещё что-нибудь питерцам, авось наскре бёшь на школу-то. Здание администрации, например.
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Горожанин
2 9
Какая школа?
Нам Сирии и Донбассу помочь надо!
Монголам еще денег в кредит дать.....Облигаций американских на сотню миллиардов $ купить...
Держитесь, шлите исправно оброк в Масковию...
Может хватит проблемы местной власти и её несостоятельность объяснять Сирией, Крымом, Донбассом?.. Можно подумать, что когда Крым был в составе Украины, в Новокузнецк деньги из федерального бюджета лились полноводной рекой. 81 школу закрыли 5 лет назад, тогда и Крым был ещё не наш и войны в Сирии и Донбассе и в помине не было. И что? Нашлись 5 лет назад сразу деньги на школу? Проблема была заморожена сразу же. Сами выбрали эту местную власть, теперь пожинайте плоды просвещения.:) За К. не голосовал. Зато теперь не стыдно.
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КоляYeti 12997
0 0
Мер 3,14здобол.
Мож прежде Амман, который распоряжается ВСЕМИ бюджетами в Области и который "за базар не отвечает"- когда еще взялся курировать ту стройку и раздавать обещания и по срокам и по неповторимости той школы.
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2+2
0 0
Может хватит проблемы местной власти и её несостоятельность объяснять Сирией, Крымом, Донбассом?.. Можно подумать, что когда Крым был в составе Украины, в Новокузнецк деньги из федерального бюджета лились полноводной рекой. 81 школу закрыли 5 лет назад, тогда и Крым был ещё не наш и войны в Сирии и Донбассе и в помине не было. И что? Нашлись 5 лет назад сразу деньги на школу? Проблема была заморожена сразу же. Сами выбрали эту местную власть, теперь пожинайте плоды просвещения.:) За К. не голосовал. Зато теперь не стыдно.
Ты поинтересуйся для начала сколько школ можно было достроить, не бомби наша армия верблюдов в пустыне крылатыми ракетами. Кузя уже наверняка все волосы на ж.пе выдрал, пытаясь выпросить у федералов деняк на школы, а ему в ответ - пшел на Й, деняк нет. На дамбас и луганду есть, на сирию есть, на крымнаш есть, на зарплаты депутатам есть, а на школы, больницы и пенсии - деняк нет, но вы держитесь. Держимся. До 5.11.17, а потом не понятно чо будет )))
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